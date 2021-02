Desde hace 24 horas, el nombre de Emanuel Herrera volvió a aparecer en tienda celeste. La razón fueron las declaraciones que dio respecto a su partida a Argentinos Juniors (en Las Voces del Fútbol): “Yo tenía la intención de continuar en Sporting Cristal, estaba cómodo. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico”.

Ante ello, Juan José Luque, Director General de Sporting Cristal, salió al frente y señaló en RPP: “No sé de dónde o por qué nacen las declaraciones de Emanuel. La intención ha sido facilitarle su salida ante la manifestación de angustia personal que tenía, de ayudarle a él y a su familia”.

Juan José Luque, a su vez, indicó que “desde que recibí la llamada de Emanuel, él me dijo que necesitaba regresar a su país. Por escrito y por teléfono le manifesté cómo lo valoraba el club y también la junta directiva, que pensábamos que tenía que quedarse”.

Incluso el directivo de Sporting Cristal señaló que la intención era que el delantero continúe por un tiempo más en el Rímac: en la campaña pasada anotó 20 goles. “Nosotros, sabiendo el nivel de jugador que es Emanuel, pensábamos en presentarle una propuesta para las siguientes temporadas. Sporting Cristal cumple sus contratos y esa era nuestra intención”, expresó.

Desde tienda bajopontina recalcaron que este desenlace se dio por solicitud del propio jugador: “En todo momento la salida de Emanuel Herrera ha sido por petición del jugador, siendo muy insistente y tajante respecto a que allá vivía su familia. Es lo que habló conmigo en directo y por escrito, también con el profesor Mosquera”.

Finalmente, en Sporting Cristal añadieron que “no voy a tratar a nadie de mentiroso y no es mi intención. Lo que digo es que Emanuel tenía la posición de que necesitaba volver a su país y que le ayudáramos con ello”.

