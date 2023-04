Ante Fluminense de Brasil, en la primera fecha de la Libertadores, Cristal sorprendió anotando el primer gol, pero luego el ‘Flu’ le volteó el marcador dejándolo en 3-1. La suerte fue casi la misma en el reciente cotejo contra River Plate. Los ‘cerveceros’ jugaron un buen primer tiempo, estableciendo el 2-2 parcial, pero en el complemento, el técnico de ‘Millonario’, Martín Demichelis, le ganó la partida a Tiago Nunes. Con los cambios que hizo, el club argentino, pese a tener un jugador menos, anotó dos goles más que le dieron la victoria. Cristal se cayó así hasta el fondo del Grupo D.

Y en el Apertura, el combinado bajopontino ha estado peleando por el título en la parte alta de la tabla. No obstante, en sus recientes dos encuentros (ante Deportivo Municipal de visita y ante Sport Boys de local) ha empatado, ubicándose en el cuarto puesto del campeonato local, a 7 puntos del líder Alianza Lima y a 5 de Universitario de Deportes. Justo el cuadro celeste enfrentará a la ‘U’, su rival directo, en la siguiente fecha del torneo, este lunes 24 de abril.

Necesita un triunfo Sporting Cristal, pues ya lleva cuatro partidos consecutivos sin saber lo que es ganar (contando la Liga 1 y la Libertadores). Eso sí, la escuadra crema no será nada fácil, pues llega invicta desde que Jorge Fossati asumió la dirección técnica del plantel, mientras que los rimenses arriban con esta derrota, que deja más dudas que certezas, y con algunos aspectos que corregir. ¿Cuáles son esos puntos que requieren una mejora?

Comunicación en el campo

El ídolo celeste Pedro Garay, quien fue tricampeón con el club entre 1994 y 1996, señala que “hay cosas que entre los jugadores tienen que mejorar dentro del campo”. Una de ellas es la comunicación. “Una cosa que no vi, por ejemplo, es que el rival se quedó con 10 jugadores y no hubo superioridad a la hora de marcar. Creo que falta más comunicación entre ellos dentro del campo, porque los que ejecutan las marcas o las jugadas son ellos, y veo mucha desatención. Falta uno que corrija esas cosas dentro de la cancha”, indica el exjugador rimense.

Asimismo, añade que “el equipo juega de otra manera en el torneo local”, pero que “a nivel de copas internacionales, le cuesta”. “El equipo demuestra muy poco; y hay algunos nomás que resaltan. Y para ganar o sacar un buen resultado, se necesita de todos, inclusive hasta de los directivos”, concluye el exfutbolista paraguayo nacionalizado peruano, quien también disputó la liga de Paraguay, donde campeonó en tres oportunidades (una con Sol de América y dos con Cerro Porteño).

Confianza en los suplentes y apostar por otros jugadores

Para Roberto Palacios, también ídolo rimense, Cristal “no ha hecho un mal papel” en lo que va de la Libertadores (contando la fase previa), aunque, precisa, “aún falta muchísimo para poder estar a un nivel competitivo de poder pensar en avanzar o repetir lo que hizo el equipo en el ‘97 (donde fue subcampeón), eso está claro”. Resalta, además, que “lo bueno es que Cristal ya no juega con temores, siempre va al frente”, pero que aún se debe mejorar bastante. Uno de los puntos a corregir, para el ‘Chorri’, es que el comando técnico les debería dar más confianza a los suplentes y apostar por ellos.

“Principalmente, yo creo que el técnico, de repente por ahí, tiene que darles la posibilidad (de ser titulares) y un poco más de confianza a los jugadores que entran en los cambios y que le está cambiando el partido. A (Irvén) Ávila, al mismo (Joao) Grilmaldo. Yo no sé por qué no utiliza a (Alejandro) Hohberg, que es un gran delantero, un gran extremo. Yo pienso que en ese aspecto debería cambiar, porque ellos le van a dar un poco más de poder ofensivo”, señala Palacios.

Y añade: “Es mi punto de vista, el técnico sabrá qué hace. Pero está confiando mucho en el brasilero (Brenner), en Corozo. Y no están creando oportunidades de gol”. Para el ‘Chorrillano’ Palacios no hay duda de que se “necesita un cambio urgente, porque los partidos se ganan con goles. Y si (Corozo y Brenner) no tienen llegada, es imposible. No digo que sean malos jugadores, pero no están en un buen momento. Y si el equipo medular no está rindiendo en la primera fecha ni en la segunda ni en la tercera, bueno, para eso están los otros jugadores que también son de gran nivel. Lamentablemente, siempre tiene que jugar el que está mejor”.

La actitud frente a situación adversas

Cristal tuvo un buen primer tiempo ante River Plate, pero en el complemento recibieron un acertado golpe con el tercer gol, del cual no se pudieron recuperar y el equipo terminó perdiendo por 4-2 pese a la superioridad numérica (el ‘Millonario’ se había quedado con 10 tras la expulsión de Enzo Díaz). Tiago Nunes deberá trabajar para que, ante situaciones adversas, el equipo no se desanime, pues no será la primera vez que enfrenten a un club complicado.

De hecho, los celestes volverán a medirse con River Plate en Lima y también con el Fluminense de Brasil. Además, tienen en agenda los duelos (de ida y vuelta) contra The Strongest de Bolivia. Los rimenses, entonces, deben tener la capacidad para reaccionar ante momentos complejos del partido y no bajonearse. Ahora, su próximo cotejo será contra Universitario de Deportes, un equipo complicado en el torneo peruano.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.