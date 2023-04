Desde que el técnico Jorge Fossati asumió la conducción técnica de Universitario de Deportes, hace dos meses, en reemplazo del argentino Carlos Compagnucci, el uruguayo cambió la mentalidad de los futbolistas del equipo crema desde la confianza, ya que encontró un grupo golpeado en lo anímico y futbolístico, tras sumar tres derrotas consecutivas (Unión Comercio, Alianza Lima y Carlos A. Mannucci). El uruguayo revolucionó el juego y la mente de sus dirigidos en tiempo récord y con ello, llegaron los resultados. Ahora, tras vencer de visita a Gimnasia en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el objetivo es vencer a Goiás en el Monumental.

El ‘Flaco’, a sus 70 años, transmitió vigencia y credibilidad en su discurso. Cambió el sistema de juego (3-5-2), le devolvió la titularidad a Luis Urruti, apostó por la consolidación de Piero Quispe y aprovechó, al menos en ofensiva, en retribuirle la confianza a un goleador relegado en reemplazo del suspendido Alex Valera, quien arrastraba dos fechas de suspensión en fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

Con la vuelta del enganche número ‘36′ entonado dentro de la cancha, el segundo delantero uruguayo nacionalizado peruano se reencontró no solo con su extécnico que sacó su mejor versión futbolística en River Plate de Uruguay, sino también recuperó la confianza en el gol. No paró de reventar redes. Lleva cinco y es el goleador en la era Jorge Fossati.

Eso sí, seguido por ‘Maquinaria’ Herrera, quien suma cuatro anotaciones, y cada partido, sea en el Torneo Apertura o en la Copa Sudamericana, no desaprovecha su oportunidad de juego. Es más, se le nota más ligero al correr la cancha, y hasta suma marca, como todo el equipo dentro del campo de juego.

Ambos han reventado redes enemigas nueve veces, fortaleciendo una sociedad junto a Piero Quispe que busca el gol desde el pitazo inicial. Igualmente lo hace Alex Valera cuando le tocó jugar del arranque o ingresar, pues sus tres goles lo ratifican. Así que frente a Goiás de Brasil, equipo que prioriza su torneo doméstico y no la Copa Sudamericana, según la prensa de su país, la sociedad del gol apelará a su mejor repertorio con el balón para estar fino de cara al gol y seguir ampliando la sonrisa del hincha crema a nivel internacional.

El pedido de Fossati

Si hay algo que mantiene preocupado al técnico Jorge Fossati es que su equipo no repita la misma escena futbolística ante Deportivo Municipal, el último domingo en el que sufrió un gol en contra y después tuvo que remontar el partido. “Los primeros cinco o diez minutos no éramos nosotros, no estábamos en cancha. Cometimos errores poco frecuentes. Nos hacen el gol y parece que hubiéramos cambiado. Hubo once nuevos”, dijo en conferencia de prensa tras el encuentro.

Y ojo, la ‘U’ ha ganado los dos últimos partidos, ambos por Liga 1, pero también le ha tocado padecer. Los rendimientos y las apuestas han reducido su eficiencia. Puede ser agotamiento propio del trajín o un grado de concentración que encuentra algo de irregularidad. Por eso, Fossati ha buscado incidir en el convencimiento y la fuerza mental del equipo.

Entendido el mensaje, el pedido del ‘Flaco’ a sus jugadores es fortalecer el juego aéreo, cuidar el cero y seguir siendo aliados de la paciencia a la hora de culminar las jugadas. Ante Goiás de Brasil no pueden darse errores defensivos ya avisados y revisados. Además, la solidaridad en la marca es tarea de todos.





