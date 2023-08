Toca engreír a esa pierna bendita. El último jueves, Sporting Cristal sacó un importante triunfo por 3-2 sobre Atlético Grau (luego de ir perdiendo 0-2), en su visita al estadio Municipal de Bernal, en Piura, teniendo a Nilson Loyola como protagonista de la victoria con su agónico gol sobre los minutos de adición de la etapa complementaria, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

Esto no pasó desapercibido por Carlos Lobatón, exjugador y referente del club de La Florida, quien aprovechó la ocasión para darle un beso a la pierna zurda del lateral rimense, que les permitió sumar tres puntos muy valiosos y superar a Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, y a la espera de mantenerse ese ritmo cuando reciban a Deportivo Municipal.

El referente de Sporting Cristal es consciente de lo crucial que fue la acción del jugador nacional, por lo que no dudó en hacerle una divertida ceremonia ante la mirada de los demás integrantes del equipo principal del cuadro de La Florida.

“La canilla que nos dio el tercer gol de hoy (jueves), Nilson Loyola”, fue el mensaje que acompañó la publicación del histórico jugador del combinado, quien no pudo ocultar su alegría por el gran triunfo obtenido por los celestes en su visita al estadio Municipal de Bernal.

La emoción de Lobatón tras el gol de Loyola. (Captura)

La agenda de Sporting Cristal

Luego del partido contra Atlético Grau, en el estadio Municipal de Bernal, Sporting Cristal tendrá que pasar rápido la página con la intención de comenzar la preparación con miras al encuentro que lo pondrá frente a frente con Deportivo Municipal, en el estadio Alberto Gallardo, el próximo domingo (3:30 p.m.) por la décima jornada del Torneo Clausura.

Es necesario mencionar que los rimenses pelean los primeros lugares del segundo certamen del año, junto a Universitario de Deportes y Melgar, por lo que una victoria será vital para no desprenderse de la lucha. Por este motivo, los de Tiago Nunes no se guardarán nada y saldrán con sus mejores elementos ante la ‘Franja’, que no atraviesa un buen momento en la presente temporada.





