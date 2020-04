Emanuel Herrera quedó en la historia de Sporting Cristal y del fútbol peruano al convertirse en el máximo goleador del balompié nacional en 2018. El experimentado atacante argentino confesó que disfrutó alcanzar la marca, pero que se le hace muy difícil repetirla o acercarse a ella debido a diversos factores, los mismos que no le permiten ser el de antes.

“Es difícil mantener el rendimiento. Son pocos los que lo hacen, a menos que seas Cristiano Ronaldo o Messi. Siempre me preparo de la mejor manera y trato de superarme, pero en 2019 tuve la desgracia de lesionarme. Ahora estoy volviendo, pero todo de la paralización no me juega a favor”, sostuvo el jugador bajopontino en una entrevista que sostuvo en el Instagram Live del club de La Florida.

Emanuel Herrera logró ganarse el cariño del hincha de Sporting Cristal, el mismo que aprovecha cuanto oportunidad tiene para demostrarle su aprecio. El delantero dio a conocer una anécdota de chico, la misma que lo impulsó a convertirse en un jugador profesional.

“Mi viejo me hacía jugar de ’10′. Más o menos entendía el puesto, pero siempre me hacía patear de zurda y, siendo diestro, me sirvió de mucho para dominar ambas piernas. Incluso, al primer equipo que me probé lo hice jugando por izquierda y terminé quedando. Ahora, es un recurso que uso”, agregó.

A pesar de la cuarentena, los jugadores de Sporting Cristal continúan trabajando desde casa. Hace unos días, el club publicó un video donde se puede observar la forma en la que Mosquera y el resto del comando técnico supervisan y guían al primer equipo a través de videollamada. Todo esto para no perder físico y llegar en forma al reinicio de la temporada.

