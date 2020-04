No se corre ante el reto de ser referente de la Selección Peruana. Sergio Peña es uno de los jugadores que forman parte de “la nueva generación” de la escuadra blanquirroja. Lejos de sentirse presionado ante un eventual retiro de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en unos años, reconoció sentirse preparado para cuando toque el momento de ser uno de los más experimentados del elenco nacional, en unos años.

“En algún momento me va a tocar en el lugar de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún o Luis Advíncula. Si es que sigo llevando mi carrera así, en algún momento se dará. Por el momento, solo pienso en aportar el máximo a la Selección Peruana. Sin duda alguna, me veo en Qatar 2022. Estamos en un momento bastante bueno”, sostuvo el mediocampista en diálogo con Depor.

La experiencia de Sergio Peña en el viejo continente le permiten hacer un análisis importante de las demás selecciones, indicando que la mayoría está pasando por un recambio generacional, cosa que tendrá que ser asumida por lo nuevos talentos en el deporte, quienes tendrán que estar preparados para defender a la Selección Peruana en cualquier momento.

“Los chicos de 18 y 19 ya tienen que apuntar a la Selección Peruana. Todas las selecciones europeas se están llenando de jugadores jóvenes. Creo que el que afecte o no afecte la ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán va a depender de nosotros. Lograr lo que ellos han logrado en su carrera es bastante complicado, pero depende de nosotros que no se note tanto. Será un momento complicado, pero para eso debemos poner el pecho”, agregó.

Sergio Peña es uno de los referentes de la "nueva generación" de la Selección Peruana. (Foto: AFP)

El reto de Sergio Peña en la liga de los Países Bajos

El coronavirus también ocasionó que la liga local se postergue. Incluso, algunos clubes decidieron rebajar los sueldos de sus trabajadores debido al impacto económico que sufrieron al caso del COVID-19. Este no es el caso, por el momento, de Sergio Peña, quien dejó en claro que no tendría problemas en llegar a un acuerdo con FC Emmen, en caso sienta que sus arcas están siendo golpeadas

“El torneo se reanuda el 19 de junio. No se sabe si va a ser así, pero es lo que hay hasta el día de hoy. Por ahora, no se tocó el tema de reducción de sueldos. No sabemos si pasará. Todo es ordenado acá, por lo que los equipos tienen respaldo económico. En caso se dé, conversaremos con el club para ver a qué decisión llegamos. Es cuestión de ayudarnos entre jugadores y clubes”, sostuvo el mediocampista nacional.

El jugador de la Selección Peruana también confesó que hubo un par de motivos que lo acercaron a decidir por dejar Portugal y llegar a una liga competitiva, como la holandesa.

“Acepté la propuesta porque me iba a enfrentar a equipos como Ajax y PSV que juegan muy bien. Quería experimentar lo que es jugar en un lugar que se habla otro idioma. Estoy conociendo cosas nuevas y estoy bastante contento aquí. Nunca me costó adaptarme. Desde que llegué, siempre me trataron de la mejor manera”, agregó.

Sergio Peña es una de las figuras del Emmen en la presente temporada de la Eredivisie. (Foto: Agencias)

Sergio Peña considera que dos jugadores nacionales encajarían en FC Emmen

Ya establecido en FC Emmen, Sergio Peña se animó a nombrar algunos nombres de futbolistas peruanos que podrían llegar al cuadro que defiende, destacando a dos jóvenes talentos de Sporting Cristal.

“FC Emmen es un equipo “chico” que tiene infraestructuras buenas. Siento que es un equipo ‘Top’ que pelea abajo. Para crecimiento y poder usar como trampolín traería a jugadores jóvenes. Gerald Távara, de Sporting Cristal, me gusta mucho, me parece un jugador bueno y de buen pie. Fernando Pacheco también, pero acaba de llegar a Fluminense. Es una liga que a ojos cerrados le recomendaría a jugadores jóvenes”, señaló el jugador.

El volante de la Selección Peruana reconoció que en el país europeo recuerdan mucho el paso de Jefferson Farfán por PSV, lo que considera fue el primer gran paso para que comiencen a mirar el fútbol peruano de una manera diferente.

“La liga de Holanda, desde que Jefferson Farfán estuvo aquí, nos ve con otros ojos. Renato (Tapia) también logró títulos y estuvo Reimond (Manco) también. La ‘Foquita’ nos abrió las puertas a muchos. Nos dejó la valla alta, pero no tengo dudas que los equipos de acá no tendrían dudas en sumar deportistas peruanos. Más de uno va a venir. Pero, para que un jugador llegue, tiene que tener más que talento; tiene que poseer muchas ganas de salir adelante día a día y una mentalidad madura para llegar”, agregó Sergio Peña.

Sergio Peña siente que Gerald Távara encajaría en FC Emmen. (Foto: GEC)

El sueño de llegar a un equipo grande de Países Bajos

A pesar de sentirse plenamente cómodo en FC Emmen, Sergio Peña no deja de soñar con un gran salto dentro de la liga local, donde hay tres clubes que suelen sacar una gran diferencia sobre los demás en las competencias nacionales.

“Quisiera llegar a equipos como Ajax, PSV, Feyenoord, donde está Renato Tapia que son equipos que pelean cosas importantes. Me siento bien en Emmen, pero siempre aspiro a más”, declaró el volante de la Selección Peruana.

A pesar de no haber enfrentado al equipo de Erik ten Hag, no pudo ocultar su admiración por el ‘fútbol total’ que practica desde ya hace un buen tiempo.

“Ajax es un equipo bastante fuerte, importante en el mundo. Antes que acabe la liga estaba pasando por un momento no tan cómodo porque estaban perdiendo, pero es el mejor de Holanda ahora mismo. Cuando mi equipo jugó con Ajax, estaba en trámites para poder jugar y no pude estar. Cuando se reanude el torneo, nos toca con ellos, así que espero jugar ahí”, añadió Sergio Peña.

Ajax recuperó protagonismo europeo en los últimos años. (Foto: AFP)

Su cuarentena lejos de la familia, pero cerca de grandes amigos

Sergio Peña también contó que la cuarentena por el coronavirus lo cogió en un momento complicado, ya que está lejos de sus seres queridos. Sin embargo, la compañía de su hermano, su primo y la de su compañero de equipo le han ayudado a sobrellevar este momento de mejor manera.

“Es un poco duro porque justo mi familia se fue cuando pasó todo esto. Mi hermano y mi primo están acá, Miguel (Araujo) también y tratamos de buscar cosas para hacer para no aburrirnos. En mi caso, entreno todos los días con Miguel. Me toca cocinar porque las personas que trabajaban acá no están viniendo. No sabía cocinar nada y a raíz de la cuarentena, es peligroso pedir delivery, así que me toca hacerlo”, indicó Sergio Peña.

Por otro lado, el jugador de la Selección Peruana destacó la buena relación que tiene con Renato Tapia y Miguel Araujo, con quienes mantiene constante comunicación y se apoyan cada que la circunstancia lo amerite.

“Renato Tapia vive a 2 horas, pero estamos plenamente comunicados. Él habla el idioma y sabe más de la cultura y nos ayuda mucho. Con Miguel Araujo vivimos a 5 casas así que prácticamente paramos las 24 horas juntos”, finalizó.

Los peruanos Sergio Peña y Miguel Araujo comparten equipo en Países Bajos. (Foto: AFP)

