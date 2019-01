Sporting Cristal sobre Herrera y Costa: “no tienen cláusula, pero les hemos puesto un precio”

El presidente del Sporting Cristal , Carlos Benavides, habló sobre el futuro de Emanuel Herrera y Gabriel Costa , quienes son pretendidos por varios clubes del extranjero. Sin embargo, el directivo descartó que haya llegado alguna oferta formal a La Florida por la dupla goleadora, que la rompió en el 2018.

“ Gabriel Costa tiene 5 años de contrato y Emanuel Herrera tiene 2. No tienen cláusula, pero les hemos puesto un precio. Y el que está dispuesto a pagarlo, bienvenido sea. Lo real es que nosotros tenemos unos sueldos y tenemos contratos largos para que no se vayan libres. Pero no podemos luchar contra propuestas millonarias”, sostuvo en entrevista para GolPerú.

A raíz de los rumores que circulan en la prensa chilena, el directivo de Sporting Cristal afirmó que no le llamaría la atención que Mario Salas, actual DT del Colo Colo, busque llevarse a Gabriel Costa o a Emanuel Herrera. De hecho, el chileno los conoce muy bien, ya que ambos fueron decisivos para que los celestes se apoderen de la estrella 19.

Herrera, goleador del Descentralizado con 40 tantos, y Gabriel Costa, con 26 goles en 43 partidos, conformaron la dupla goleadora en el 2018 y serán las piezas fuertes para que Sporting Cristal sea protagonista en la Copa Libertadores.

Ojo a un detalle. En caso se concrete el fichaje de Gabriel Costa a Colo Colo, Sporting Cristal buscaría repatriar a Beto da Silva, que actualmente milita en Lobos BUAP de México. Veremos qué plan aplica Alexis Mendoza.