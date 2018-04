Sporting Cristal: ¿Por qué Emanuel Herrera es el goleador del Torneo de Verano?, Mario Salas respondió

Sporting Cristal es una máquina en el Torneo de Verano. Salvo el partido en Huanta (cancha inundada) nadie ha podido sumar de a tres contra ellos en igualdad de condiciones. Está invicto, tiene al Emanuel Herrera como goleador del año, es el cuadro más goleador y el que menos goles ha recibido (junto a Melgar y Cantolao). Números perfectos que tienen un secreto que Mario Salas reveló en una extensa entrevista con ESPN FC.

El entrenador de Sporting Cristal reveló que el secreto para haber hecho un equipo casi imbatible se debe al plantel con el que cuenta. "Nuestra idea es ser un equipo corto en recuperación de balón con la defensa muy cerca a la volante. Y en este proceso de adaptación a la toma de decisiones y la forma de jugar, tengo un equipo inteligente que también se adapta al equipo rival. Hay un equilibrio y cuando lo logras puedes mostrarte muy fuerte", reveló.

Sin embargo sabe que ahora se viene la parte más difícil: mantener esta idea durante toda la temporada. "De entrada, Sporting Cristal lo ha hecho espectacular. Nos quedan dos campeonatos en los que se debe ver la planificación, el estar alineados y mantener al plantel motivado. Sobre todo a los que no están jugando para que cuando les toque, puedan rendir", indicó.

Pero en medio de todo el trabajo que ha realizado, Mario Salas sabe que la presencia de Emanuel Herrera juega un papel fundamental y se desvivió en elogios para él. "Dirigí muy buenos centrodelanteros y hemos sacado goleadores en chile y en competencias internacionales, pero lo de Herrera rompe todo los esquemas. Además se manifiesta que haya encontrado el acople con sus compañeros que ha sido perfecto y se se ha transformado en definidor, un finalizador excepcional. Pero para eso debe haber una base colectiva que le permita brillar"

Pero no todo es perfecto. Mario Salas confesó que se quedó insatisfecho por los goles de pelota parada que le costaron la eliminación de la Copa Sudamericana. Eso sí, señaló que cuando tiene un problema "no me preocupo, solo me ocupo de corregirlos".

