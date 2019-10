Emanuel Herrera: "Siento orgullo cuando veo a Gabriel Costa en la Selección Peruana" [VIDEO]

La lesión que lo alejó de las canchas por seis meses no le impide seguir soñando. A sus 32 años, Emanuel Herrera tiene sueños pendientes y se les confesó a Depor. ¿Su recuperación? Todo va sobre ruedas. No se apura, pues quiere volver en su mejor versión al once titular de Sporting Cristal.

¿Cómo llevas estar seis meses sin jugar?

He tratado de apoyarme en mi familia, amigos y compañeros. Así todo se hace más fácil. Ya pasó lo más difícil y ahora solo estoy enfocado en recuperarme al 100%.



¿Has conversado con Manuel Barreto sobre tu retorno?

Sí, y me pide tranquilidad. La idea es que no me apure para poder llegar de la mejor manera.



Christopher Olivares hizo un doblete en la última fecha ¿Cómo viste su desempeño?

Estoy contento con todas las promesas del club. Me alegró mucho cuando vi anotar a Christopher. Es un gran jugador que fomenta la competencia interna. Tiene un futuro enorme.



¿Qué sientes al ver a Gabriel Costa y ‘Canchita’ Gonzales en la selección?

Eso habla muy bien de Sporting Cristal. Están haciendo muy bien las cosas y eso me hace sentir orgulloso, porque son grandes compañeros.



¿Consideras que la selección es un sueño pendiente?

No, para mí, un sueño pendiente es jugar en River Plate o en la selección argentina. Ahora, si me piden nacionalizarme peruano, encantado lo hago para defender los colores de este país. Sería un sueño hecho realidad.



