En Sullana, se rompieron las rachas; una buena y otra mala. Alianza Atlético venció por 3-1 a FBC Melgar por la fecha 3 del Torneo Clausura Liga 1 y terminó con una sequía de 8 partidos sin conocer la victoria. Del lado del cuadro arequipeño, se quebró un invicto de 15 encuentros sin morder el polvo de la derrota. La caída significó un duro golpe para las aspiraciones de los rojinegros en la lucha por el título nacional, pero no significa que no seguirán luchando por los objetivos trazados a inicios de año. Al menos, eso es lo que aseguró el entrenador Marco Valencia tras el negativo resultado en Piura.

Tras el encuentro, Valencia se presentó en conferencia de prensa para analizar la derrota. Con una actitud serena y autocrítica, el también exfutbolista peruano reconoció la superioridad del rival en la primera mitad del partido en el Estadio Campeones del 36 y explicó los ajustes realizados en el entretiempo.

“El primer tiempo fue manejado por Sullana, el segundo tiempo modificamos el sistema donde pudimos emparejar. El partido terminó a favor de Sullana, fue merecido. Después de un resultado así, no hay que buscar excusas sino conclusiones”, expresó Valencia, dejando claro que la derrota, aunque dolorosa, sirve como aprendizaje para seguir mejorando en la Liga 1.

FBC Melgar se presentó en el horno de Sullana con una goleada sobre la Universidad César Vallejo (5-2), en la jornada 2 del Torneo Clausura, registrando un invicto de 15 partidos sin conocer derrotas en Liga 1. Ojo, 13 con Valencia como técnico, tras su debut el 9 de marzo ante ADT en la fecha 7 del Apertura.

Esta es la mejor racha que ha tenido el conjunto arequipeño en los últimos años, superando los 11 encuentros sin caer que tuvo el equipo entre el 1 de agosto al 29 de septiembre de 2018.





El caso de Pablo Lavandeira





En la derrota de Melgar en Sullana, no llamó la atención solo el resultado, también la ausencia de Pablo Lavandeira. El volante uruguayo nacionalizado peruano no salió en lista por tercer partido consecutivo, avivando los rumores de que no tiene espacio en la plantilla que dirige Marco Valencia.

“Pablo no tiene ninguna lesión. Simplemente se optó por no considerarlo en la lista de estos partidos. Se conversó con él. Quizá en el que viene esté o no. Pero no hay ningún inconveniente. Él sigue trabajando con nosotros”, dijo el entrenador de Melgar en declaraciones al periodista Axel Zamorano.

Sobre una posible salida en el presente mercado de fichajes del Torneo Clausura, Valencia dijo: “Eso pasa por él y por la directiva yo he conversado con Pablo y él estaba tranquilo y contento con el grupo y esperamos que continúe con nosotros”.

Pablo Lavandeira no salió en lista ante Alianza Atlético. (Foto: Melgar)





¿Cómo va Melgar en tabla acumulada de Liga 1?





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 19 13 5 1 38 8 30 44 2 Melgar 20 14 2 4 45 24 21 44 3 Sporting Cristal 19 14 1 4 49 23 26 43 4 Alianza Lima 19 13 0 6 37 18 19 39 5 ADT 19 10 4 5 33 25 8 34 6 Cusco FC 20 10 2 8 26 26 0 32 7 Cienciano 19 7 8 4 22 22 0 29 8 Los Chankas 19 8 3 9 29 25 4 27 9 César Vallejo 20 5 8 7 25 32 -7 23 10 Sport Boys 19 6 4 9 20 25 -5 22 11 Comercintes Unidos 19 6 4 9 23 35 -12 22 12 Sport Huancayo 20 6 4 10 20 33 -14 22 13 Atlético Grau 19 4 9 6 20 18 2 21 14 UTC 19 5 4 10 23 33 -10 19 15 Alianza Atlético 20 4 6 10 14 22 -8 18 16 Deportivo Garcilaso 19 4 5 10 21 27 -6 17 17 Carlos A. Mannucci 19 3 6 10 11 39 -28 15 18 Unión Comercio 19 1 7 11 18 36 -18 10

¿Cómo se define la Liga 1 2024?





Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR