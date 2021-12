Cuando el panorama hacía presagiar que Emanuel Herrera volvería a vestirse con la camiseta de Sporting Cristal, todo quedó en una mera ilusión para los fanáticos del elenco rimense. Este jueves, el club celeste anunció a John Jairo Mosquera, como nuevo centrodelantero para la siguiente temporada.

Si bien es cierto, el nombre del atacante colombiano sonó desde fines de noviembre en La Florida, con el pasar de las semanas tomó fuerza la opción del regreso de ‘La Maquinaria’. Mas aún cuando se dio el primer contacto entre el club y el jugador.

El hombre de Argentinos Juniors dejó en claro su deseo de pegar la vuelta al equipo donde mejor la fue como profesional. Sin embargo, la pelota estaba en campo de los celestes, quienes tuvieron que convencer económicamente al club de la Paternal, dueño de su pase hasta el 2022.

La oferta llegó al ‘Bicho Colorado’. Aunque estuvo por debajo de lo que pretendía Herrera, esta cifra no se comparaba en nada a lo que percibía en su último paso por el Perú. Tras no llegar a un acuerdo, Sporting Cristal desistió de seguir negociando y terminó inclinándose por el delantero procedente del Guábira de Bolivia.

Goles son amores

A Emanuel Herrera solo le bastaron tres temporadas para meterse al Top 10 de máximos artilleros en la historia de Sporting Cristal. Firmó 70 anotaciones en 93 partidos y logró ser bicampeón del fútbol peruano. Números que quedarán grabados para siempre en la retina del fanáticos bajopontinos.

Cabe resaltar que estos registros los consiguió regalando siete meses, tiempo que estuvo fuera de las canchas tras sufrir el desgarro completo del tendón rotuliano.

La ruptura

No todo fue color de rosa entre el futbolista de 34 años y el elenco del Rímac. En los primeros meses del presente año, cuando venía realizando la pretemporada, se dio a conocer que se marchaba a Argentinos Juniors, señalando que en tienda celeste no hicieron nada para retenerlo.

“Yo tenía intención de continuar en Sporting Cristal, estaba cómo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente habló con el ayudante y el preparador físico”, dijo en su momento a Las Voces del Fútbol.

La respuesta no tardó en llegar desde el otro lado. Roberto Mosquera tomó la palabra y explicó lo sucedido. “Él planteó irse de Sporting Cristal a título personal y tiene contrato todo el 2021. El club estaba viendo cómo ofrecerle algo con lo cual él pueda tener la tranquilidad (…). No termino de entender” afirmó.

Este cruce de declaraciones habría quedado en el pasado, después de que ambas partes hayan tenido un primer contacto, buscando el retorno del ‘9′. Aunque finalmente pesó más el tema financiero y así la vuelta del goleador tendrá que esperar.









