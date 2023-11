Sporting Cristal escribirá un nuevo capítulo en su historia, de la mano del estratega brasileño Enderson Moreira. Este lunes, el guía fue presentado en conferencia de prensa, como el nuevo director técnico del primer equipo, por lo que dio sus primeras impresiones de la institución celeste, los objetivos que se ha propuesto para la temporada 2024, así como un breve repaso por la historia del club y, claro, lo que representa Yoshimar Yotún para los hinchas y el fútbol peruano.

“Muy feliz de este nuevo desafío y espero que tengamos una gran temporada, una victoriosa. Sé de la responsabilidad que tengo con este equipo, como Sporting Cristal. Espero que podamos hacer un gran trabajo. Sé de la historia del club y lo que representa, tengo la certeza de que voy a ayudar a construir una gran temporada”, sostuvo al inicio de la conferencia, dada desde La Florida.

Eso sí, no pudo evitar disculparse por su poca fluidez con el español, por lo cual prometió esforzare para “aprender rápidamente y hablar bien”. Si bien el resto de la rueda de prensa lo dio en portugués, el DT no ocultó sus conocimientos del club, en especial, por la campaña de 1997, donde los rimenses jugaron la final de la Copa Libertadores de ese año. Moreira confesó que lo recuerda bien “porque fue contra Cruzeiro. Fue una final muy disputada”.

Enderson Moreira fue presentado en Sporting Cristal (Video: Carlos Lázaro/Depor)

Pero no solo por ello, pues también admitió que tuvo comunicación con el comendo técnico de Tiago Nunes. “Lo que más me llamó la atención, de acuerdo con lo que conversé con mis colegas, es de la organización del club, cómo piensa y vive el fútbol, y me encantó esa posibilidad. Espero contribuir con el club en esta temporada, porque la competencia es cada vez mayor”, precisó a los medios peruanos.

Respecto a nuevas incorporaciones, indicó que es “muy natural que al final de la temporada se vea posibles fichajes o salidas. Tenemos conocimiento de lo que fue esta temporada y lo que se quiere para la siguiente. Sporting Cristal tiene una base de scouting que valida diversos nombres y las múltiples posibilidades, para tomar las mejores decisiones, en base a la realidad financiera del club. Pero algo se tiene claro, que se quiere un equipo competitivo, bien organizado, que sabe qué hacer dentro del campo y cómo vencer los diferentes desafíos que afronta un club grande”.

Uno de los temas que se discutió mucho en las últimas semanas fue la intención de Universitario de Deportes por contar con Yoshimar Yotún. Este tema también le fue consultado al ‘profe’ Enderson, quien respondió que es “un jugador importante, con experiencia, con un pasado en Brasil, cuando jugó en Vasco da Gama, y que es crucial en este club, en el fútbol peruano y para la Selección Peruana. En su momento hubo especulaciones, pero ahora es momento de tener tranquilidad para manejar las cosas de la mejor manera”.

Finalmente, dio un vistazo de su estilo de trabajo y lo que pretende implantar en Sporting Cristal. “Mi forma de jugar es ofensivo, con un equipo que juega buscando los goles. En Brasil estamos muy acostumbrados a participar en muchas competiciones, donde todas son prioritarias. Valoramos mucho la preparación del equipo y le hablamos mucho a los jugadores para que se sientan preparados para vencer al siguiente rival. Lo más importante es salir a proponer al momento de jugar. Me gustan los equipos extremadamente competitivos, bien organizados, que busque el gol de manera constante, con buen fútbol”, concluyó.





