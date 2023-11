El pasado viernes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) confirmó la sanción interpuesta a Alianza Lima, a raíz del apagón provocado en el estadio Alejandro Villanueva tras la final de vuelta de la Liga 1 Betsson 2023 frente a Universitario de Deportes. Ante esto, Leao Butrón, gerente de Academias y Franquicias del cuadro blanquiazul, se pronunció en contra de esta medida y decidió responderle directamente a los cremas.

Según la resolución de la CD-FPF, se determinó el cierre del recinto de Matute por los próximos siete meses y una multa económica para Alianza Lima de 20 UIT, equivalente a S/ 99 000. Frente a este asunto, el exportero decidió utilizar su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) para manifestarse y dejar sentada su disconformidad con la decisión que tomó la mencionada comisión.

“Tan importante somos que muchos hablan y se preocupan por nosotros, más preocupante es que en el Perú el castigo es más severo por apagar la luz, que asesinar una persona en un estadio”, señaló el exfutbolista, haciendo referencia a la lamentable muerte de Walter Oyarce, tras ser arrojado desde un palco del estadio Monumental en 2011 durante un clásico del fútbol peruano.

En esa misma publicación, Butrón fue sarcástico con la postura de Universitario de Deportes, que minutos antes, a través de su administrador Jean Ferrari, remarcó que pedirá que no se le rebajen los siete meses de sanción al estadio Alejandro Villanueva. “Celebren cómo en toda su historia lo hicieron, soplen la vela antes de salir”, cerró el exguardameta.

Lo cierto es que la postura de Alianza Lima es solo una: apelarán a la Comisión de Apelaciones de la FPF, pues consideran que la sanción es desproporcionada. Del mismo modo, buscarán revocar la suspensión de cuatro fechas de la Liga 1 Betsson 2024 a Ángelo Campos, quien recibió esa medida por su ingreso provocador al gramado del estadio Monumental durante los calentamientos de la final de ida.

¿Qué dijo Alianza Lima sobre la sanción de la CD-FPF?

Diego Guerrero, gerente legal de Alianza Lima, conversó con Depor y manifestó que en el club están en desacuerdo con la sanción de la CD-FPF y apelarán, pues considera que no se han tomado los argumentos de todas las partes. Recordemos que los ‘Íntimos’ tienen hasta las 8:00 p.m. del miércoles 29 de noviembre para presentarse su recurso ante la Comisión de Apelaciones de la FPF.

“No estamos de acuerdo. Nos parece que es excesiva, la Comisión Disciplinaria de la FPF no ha tomado en cuenta nuestros medios de defensa, nuestros medios probatorios. Todo lo que hemos acreditado para que se vea y quede claro que no hubo una infracción realmente”, señaló el abogado.

Asimismo, Guerrero explicó que no hubo una mala intención por parte de Alianza Lima al momento de apagar los reflectores del estadio. “Apagar las luces fue una medida de seguridad. Desgraciadamente, pesa mucho lo que mencionan algunas personas que podrán tener algunos intereses. Y es importante que quede claro; lo que se apagan son los reflectores que apuntan hacia la cancha. Ninguna otra luz del estadio se apagó”, remarcó.





