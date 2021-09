Ricardo Gareca incluyó en su lista de convocados a la Selección Peruana a Christofer Gonzales, Jhilmar Lora y Martín Távara, para disputar la fecha triple de las Eliminatorias a Qatar 2022. Los tres jugadores de Sporting Cristal refuerzan el trabajo de su técnico, Roberto Mosquera, y el buen momento del club.

Si bien ‘Canchita’ fue llamado para disputar la Copa América 2021, lamentablemente no pudo sumarse al grupo por una lesión, mientras que Lora y Távara sí tuvieron la oportunidad de viajar y jugar al mando del ‘Tigre’. Esto, sin duda, llena de orgullo al comando técnico del cuadro rimense, tal y como manifestó su DT.

“Es un orgullo para nosotros, por Lora, Távara y Gonzales. Para nosotros es una satisfacción. Nuestro sueño siempre ha sido colaborar con la selección. La selección está por encima de cualquier logro institucional, hemos jugado sin convocados y nos ha ido bien, ya que siempre actuamos de buena fe”, sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

De los tres, solo Gonzales tiene experiencia en duelos por Eliminatorias. Sumó minutos en los choques contra Brasil y Paraguay, por el pase al Mundial de Rusia 2018, mientras que para las Clasificatorias a Qatar 2022 ha jugado en tres cotejos, frente a Chile, la ‘Canarinha’ (donde fue titular) y el elenco ‘guaraní.

Los retos de Sporting Cristal

Roberto Mosquera no dejó de lado el presente de Sporting Cristal y los puntos que le restan por sumar, debido a los dos partidos pendientes que tiene en la Fase 2. “Los rivales -es cierto- vienen teniendo un puntaje que puede no ser el mejor, pero nosotros no medimos a los rivales por el puntaje, sino por el momento que viven”, precisó sobre Binacional y San Martín.

Asimismo, sostuvo que “no miramos a los equipos por su lugar en la tabla, cada partido es diferente y nuestra obligación es ganar todos los partidos ya que tenemos objetivos”, afirmó el estratega nacional. Además, tuvo elogios para sus jugadores y el desempeño que vienen teniendo en el campeonato.

“Hohberg se encuentra mucho mejor, pero no lo vamos a arriesgar, vamos a ver con el cuerpo médico si puede concentrar o si puede tener minutos, pero no lo vamos a apurar. En el caso de Olivares está en tiempo, mientras que Villalta está en recuperación. Solís, por su parte, estará en el banco”, explicó.





