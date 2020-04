Sporting Cristal no pasaba un buen momento futbolístico hasta antes de la paralización de la Liga 1. El elenco celeste se había quedado sin participación en la Copa Libertadores y lejos de los primeros lugares del Torneo Apertura. Sin embargo, ninguno de esos golpes parece haber sido tan fuerte como el que el coronavirus dio en las arcas del club del Rímac.

Fuentes cercanas a la institución del Rímac le confirmaron a Depor que no está descartada la medida para que el impacto económico no sea tan fuerte en el club. A pesar de ello, no hay una comunicación oficial de la institución (por el momento) que confirme la decisión.

Roberto Mosquera aprende a dirigir a Sporting Cristal por intermedio de entrenamientos virtuales

Roberto Mosquera es uno de los que más énfasis hace al momento de respetar las decisiones que se toman para salvaguardar la salud de los millones de peruanos. El estratega regresó a Sporting Cristal con la consigna de que vuelva a los primeros lugares del torneo local. Sin embargo, jamás pensó que el país se encontraría con una pandemia, la misma que no le permite trabajar con el plantel de la manera que él tenía pensada.

Roberto Mosquera llegó a Sporting Cristal tras un inicio de temporada complicado para los celestes, en el que fueron eliminados de la Copa Libertadores y no sacaron puntos importantes en el Torneo Apertura. Por ello, el director técnico dejó en claro que -a pesar de las adversidades- se fija en cada detalles que le permita hacer una amplia evaluación de los jugadores de su equipo.

