Aunque aún tengan opciones de ganar el Apertura de la Liga 1, es un hecho de que Sporting Cristal no pasa su mejor momento. La irregularidad y el bajo nivel del plantel -en momentos claves- han salido a flote en el elenco celeste, no solo por la goleada por 4-1 sobre Universitario de Deportes, sino a lo largo de la campaña ya ha venido sucediendo lo mismo. ¿Un ejemplo? La dura derrota en El Alto y la eliminación en la fase previa de la Libertadores. Estas son cuestiones que el hincha rimense no está acostumbrado a vivir de manera seguida, por lo que las miradas apuntan a la directiva, encabezada por Joel Raffo.

El presidente del club rimense está en el ‘ojo de la tormenta’ por la gestión que viene realizando Innova y la poca ambición -para algunos hinchas- en la conformación del plantel y objetivos. En ese sentido y relacionado al clima tenso que se vive en el Rímac, Felipe Cantuarias, exautoridad del elenco celeste, se refirió al momento que vive Cristal, al desempeño de la actual administración y otros detalles.

“La actual administración del club tiene que reconocer que necesita ayuda y que tiene que recurrir a gente que tiene más conocimiento y experiencia, y comenzar a hacer las cosas de manera más profesional. De hecho, es extraño que el presidente del club el día de hoy sea el director deportivo, eso no se ha visto en ningún sitio, como se dice, zapatero a tu zapato. Este equipo es corto, está incompleto, todo el mundo se lo ha dicho hasta la saciedad, pero el presidente del club, que maneja la parte deportiva directamente, debe ser de los pocos clubes en el mundo [donde se ve eso]”, declaró para TV Perú.

Cantuarias, presidente cervecero desde finales del 2010 hasta inicios del 2014, comentó cómo el equipo ha dejado de ser campeón en los últimos años. “Cristal ha sido campeón, antes de que entrara Innova, cinco veces y tres subcampeonatos, ha tenido un excelente camarín con Jorge Cazulo, Carlos Lobatón, Horacio Calcaterra, gente que realmente le dio tanto al club. De hecho, hoy el club necesita recuperar su identidad y su esencia. Es lamentable la salida de Jorge Cazulo, como jefe de la Unidad Técnica de Menores, donde él ha expresado claramente su frustración porque el modelo estaba agotado y no había la voluntad de continuar”, agregó.

En otro momento de la entrevista, el expresidente de Cristal tocó el tema de los técnicos brasileños que han pasado por el club en el pasado reciente. El año pasado estuvo Tiago Nunes y ahora dirige Enderson Moreira. Para Canturias, esta política de la actual directiva de apostar de apostar por la escuela brasileña lo tomó por sorpresa, pues él considera que ellos no están en su mejor momento.

“Me ha sorprendido. Yo creo que la escuela brasileña está en crisis, no hay ningún entrenador brasileño en ninguna liga importante en el mundo. Más bien, hoy en día, la liga está llena de entrenadores extranjeros. Creo que hay una crisis de la escuela brasileña”.

Por otro lado, el exmandamás celeste se mostró tajante sobre un posible fracaso en caso Cristal no logre ganar este año el título. “Definitivamente, sí, ya han pasado muchos años; por otro lado, Cristal ha hecho una muy mala Libertadores este año, solamente puede quedar atrás si campeona. Si no se campeona, sí sería un fracaso, sería el cuarto año sin campeonar. Recordemos que esta administración heredó un club un año campeón, el otro no, cinco títulos y tres subcampeonatos”, recalcó Cantuarias.

Para tomar como ejemplo, Cantuarias recordó un partido contra Universitario en 2012, el que ganaron con goles de Yotún, Ayr y Mariño, haciendo la comparación con el último 4-1. “Cuando yo fui presidente, le ganamos 3-0 a la ‘U’ en el Monumental, le metimos un baile; sin embargo, lo tomamos con mucha humildad en ese momento. Necesitamos levantar nuestra voz de manera respetuosa como es la característica de Cristal. Nosotros no estamos aquí para pelearnos, nosotros tenemos una institucionalidad que sí nos permite sentarnos en la mesa y contribuir con críticas constructivas para ser mejores. Este momento sí exige que los dirigente vinculados al club por años si alcemos nuestra voz y exijamos un cambio”, finalizó.





