La situación institucional de Sporting Cristal atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Con resultados pobres a nivel deportivo, una relación rota con gran parte de la hinchada y cuestionamientos constantes a su dirigencia, el club celeste vive una crisis que va más allá del campo de juego. Desde hace varios meses, el nombre de Joel Raffo -presidente desde 2019- se ha convertido en el principal blanco de críticas por parte de los hinchas, incluso con protestas directas en La Florida. A ello se sumó su reciente conferencia de prensa, donde pidió disculpas y asumió errores. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para calmar las aguas. Horas más tarde, Felipe Cantuarias, expresidente del club, alzó la voz con un mensaje directo: Raffo debe dar un paso al costado para restaurar la confianza del hincha.

Cantuarias, quien presidió Cristal entre 2011 y 2013, cuestionó duramente el manejo de la actual dirigencia. “Es positivo que pida disculpas, pero es absolutamente insuficiente”, afirmó en el podcast Los Reba. Según el exdirectivo, el problema del club no es solo deportivo ni se resolverá con nuevas contrataciones: “Esta crisis es mucho más profunda”, advirtió.

En ese sentido, fue categórico: “Joel Raffo tiene que renunciar. No es lo mismo que vender. Puede mantener la propiedad, pero dar un paso al costado en la presidencia para permitir un nuevo inicio que recupere la confianza”. Para Cantuarias, la permanencia de Raffo en el cargo es el principal obstáculo para recomponer la relación entre el club y su gente.

La gestión de Raffo e INNOVA ha sido duramente criticada por alejarse, según Cantuarias, de los valores históricos del club. “Se han vuelto socios de Agustín Lozano, tirando por la borda 69 años de prestigio institucional”, aseguró. Recordó también el episodio en el que Raffo fue detenido e investigado por un presunto caso de corrupción, señalándolo como “una mancha a la historia del club”.

“Raffo cree que pidiendo disculpas basta, pero no entiende nada. Si se queda, será imposible restaurar la confianza”, enfatizó. El exdirigente reiteró que el pedido de renuncia es un clamor generalizado entre los hinchas, quienes ya no sienten representados por la actual administración.

Felipe Cantuarias fue presidente del club Sporting Cristal entre 2011 y 2013. (Foto: Composición Depor).

Joel Raffo asumió la presidencia del club en 2019, tras la salida de Backus, y aunque consiguió un título nacional en 2020, su gestión ha sido blanco de duras críticas en los últimos años. La falta de títulos recientes, el mal desempeño internacional y la desconexión con la hinchada han minado su liderazgo.

A ello se suman las decisiones administrativas que han generado malestar: la falta de refuerzos de jerarquía, el alejamiento de referentes históricos y, sobre todo, la percepción de que el club ha perdido su identidad. Esto último, para muchos, quedó evidenciado con la llegada de Julio César Uribe como director general, designación que tampoco logró revertir el rechazo popular.

Durante su conferencia de prensa, Raffo insistió en que su intención no es dañar al club y pidió unidad entre todos los sectores. “Que sepan que este tipo de divisiones solo fortalece a la competencia”, dijo. No obstante, su llamado no convenció. La presión desde todos los frentes se mantiene firme.

El escenario actual en Sporting Cristal se presenta complejo: divididos entre quienes piden cambios profundos y quienes apuestan por una continuidad con correcciones. Pero lo cierto es que, para Felipe Cantuarias y buena parte de la hinchada, el primer paso es claro: la salida inmediata de Joel Raffo de la presidencia.

