La temporada 2025 viene mostrando una versión muy débil de Sporting Cristal y ello viene repercutiendo en varios factores del club. Los celestes perdieron en el debut de Copa Libertadores ante Palmeiras (3-2), pero el golpe más fuerte llegó el último fin de semana: cayeron 4-1 ante UTC y se alejan de la pelea del Torneo Apertura en la Liga 1. Como era de esperar, la respuesta del hincha no fue la mejor, expresando -nuevamente- su molestia contra la dirigencia y Guillermo Farré, actual director técnico. Precisamente, el estratega habló sobre este último resultado y el momento que viven a nivel futbolístico.

“Cuando el resultado es negativo, se pone todo en tela de juicio. Sin duda de que entiendo que sea todo así por la exigencia que tenemos, pero en dos días tenemos un partido importante. Creo que echar leña al fuego no es bueno, en una situación donde tenemos la obligación de hacer un gran partido en Bolivia”, declaró a los medios de comunicación en su regreso a Lima, luego del partido ante UTC en Cajabamba.

Farré también explicó las razones de la caída en la fecha 7 de la Liga 1: “En los primeros 20 minutos yo creo que Cristal ha hecho un partido para estar 2-3 goles arriba porque hacía transiciones muy buenas. Las finalizaciones no fueron las más correctas y el partido dura 90 minutos. En 30 minutos nos pusimos 3-1 abajo y eso después costó el estadio emocional”.

A su vez, el argentino agregó: “Dentro del equipo titular teníamos muchos jugadores que no tenían mucho rodaje, no tenían mucha experiencia y quizá fue propio de no poder manejar esa situación en esos 15 minutos. El segundo tiempo por ahí se emparejó, pero ya era tarde”.

Respecto a su cuestionada continuidad, Farré se mostró seguro de tener el respaldo para mantenerse en el cargo, a pesar de haber ganado uno de los últimos cinco partidos que disputó, contando Liga 1 y Copa Libertadores. Cabe resaltar que su llegada se dio a mediados del 2024, en reemplazo de Enderson Moreira.

“Me siento con la fuerza porque sé que cuando hemos propuesto cosas que se han puesto en manifiesto con el partido, todo ha marchado bien. Es fútbol y se trata mucho de estados emocionales. Empezamos bien, pero entramos en un desconcierto y ellos sacaron beneficio. Habrá ver que también si es propio de las características de los jugadores”, apuntó.

Farré en conferencia de prensa

Previo a su llegada a Lima y después del partido, Guillermo Farré habló sobre lo que está en juego para el equipo. Para el DT, el deseo no solo es pelear por el Torneo Apertura, sino también hacer una buen campaña internacional en la Copa Libertadores.

“Uno cuando viene a un club de semejante envergadura con tanta historia sabes que estos partidos son dolorosos, pero se tiene que sobreponer rápido. La realidad es que en la interna el grupo sabe lo que nos estamos jugando y lamentablemente hoy la imagen no fue la deseada”,

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer por 1-4 ante UTC en Cajamarca, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Bolívar, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el miércoles 9 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Hernando Siles de Bolivia.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

