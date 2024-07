Luego de dirigir dos partidos de manera oficial, Guillermo Farré experimentó lo que significa estar al frente de Sporting Cristal: una derrota y un empate fueron sus primeros resultados. Sin embargo, tras el partido contra Alianza Lima por la Copa Ciudad de los Reyes, el DT argentino se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo y mencionó que utilizará los aspectos negativos como motivación antes del inicio del Clausura. Además, destacó que con el regreso de sus jugadores de la Selección Peruana que participaron en la Copa América, tendrá más opciones para mejorar su sistema de juego.

Cerca de finalizar el encuentro contra los Íntimos, con quienes empataron 1-1, Farré ajustó su estrategia para revitalizar a su equipo y dar oportunidades a otros jugadores que no habían tenido mucha actividad en este breve torneo. Además, resaltó que en los próximos días tendrán otros encuentros y buscaba dar descansos a los que iniciaron el partido. “Se nos presentan dos amistosos entres días de 90 minutos, lo cual que hace que los futbolista que venían de un receso de 20 a 30 días de no tener competencia, entonces era para dosificar la carga física para no tener ningún sobre salto en lo físico de cara el torneo”, comentó el DT rímense.

“Además, es una oportunidad para que los demás se demuestren, para que se den cuenta de que son un grupo y de que todos están en condiciones de jugar. Esto me permite probarlos en rodajes oficiales para ver qué respuesta me dan en el campo”, complementó el estratega, quien en los próximos días continuará con sus actividades para el próximo partido, de cara al inicio del torneo de Clausura.

Por otro lado, tras haber disputado dos encuentros de 90 minutos y haber observado en acción a diferentes jugadores, Guillermo se mostró satisfecho con el plantel que tiene y destacó que con el paso del tiempo, el equipo tendrá más claro su idea de juego. “Hay un grupo competitivo, tanto en el equipo del otro día (contra Atlético Nacional) y el de hoy, (contra Alianza Lima) tuvo respuesta muy positivas. Entonces, me gusta la competencia interna y eso valoro mucho. En lo futbolístico, hay cosas positivas y negativas; las negativas las tratamos de corregir y las positivas las potenciamos. Ahora nos toca seguir fortaleciendo la idea de juego y el entendimiento en cada partido para ser protagonista en cualquier cancha”, dijo en zona mixta.

“Me deja tranquilo que los jugadores hayan tenido la oportunidad de mostrarse y de acumular minutos de juego. También me da la tranquilidad de que la próxima semana tendremos la posibilidad de trabajar con todos y fortalecer nuestra idea”, comentó el estratega al ser consultado sobre sus impresiones tras los dos últimos encuentros de Sporting Cristal en la Copa Ciudad de los Reyes.





Alianza Lima vs. Sporting Cristal: lo que se les viene

Luego de este cruce por la Copa Ciudad de los Reyes, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Sport Boys en otro duelo de preparación. Este compromiso está programado para el sábado 6 de julio –con horario aún por confirmar–, se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, además de su versión de streaming en Movistar TV App.

Sporting Cristal, por su parte, también tendrá acción la próxima semana, cuando le toque enfrentar a Cienciano por la Copa Zapping. Este encuentro está pactado para el sábado 6 de julio desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y contará con la transmisión de Zapping Sports, canal exclusivo de la plataforma digital Zapping TV. La última vez que ambos clubes se enfrentarán fue el pasado 9 de febrero, con un 2-2 en el marcador final.

Después de estos partidos, la Liga 1 retomará su programación habitual y marcará su reinicio con el arranque del Torneo Clausura 2024. En ese sentido, los dirigidos por Guillermo Farré debutarán el viernes 12 de julio visitando a ADT en el Estadio Unión Tarma, desde las 3:15 p.m. En lo que respecta a los ‘Íntimos’, visitarán a la Universidad César Vallejo el sábado 13 desde las 3:30 p.m., con la duda de que todavía no se sabe dónde se jugará, pues el Estadio Mansiche quedó inhabilitado por perder el certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones).





