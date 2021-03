Escasas veces en el fútbol mundial, un fisioterapeuta ha alcanzado la dimensión mediática de Fernando Gilardi en su paso por Sporting Cristal. Hace poco más de tres meses, el profesional decidió emprender un nuevo desafío lejos de La Florida, al ser fichado por el Club América de México. Sin embargo, al igual que puede pasar con un prometedor futbolista que se marcha al extranjero, su salida no pasó desapercibida y tuvo un gran eco en la hinchada rimense, que expresó su sentir y pesar por la partida de uno de los mejores talentos que había en la medicina deportiva en el Perú.

Depor dialogó con Gilardi para conocer un poco más sobre su recorrido en el mundo del fútbol, el cual empezó hace 24 años en las aulas de la Universidad del Salvador de Buenos Aires (Argentina), para licenciarse en Terapia Física. Asimismo, también habló sobre la importancia de Sporting Cristal en su carrera, donde recuperó físicamente a jugadores que finalmente terminaron emigrando y dejando réditos económicos al club rimense.

Una profesión por vocación al fútbol

Cuando se anunció su salida de Sporting Cristal, los mensajes a través de las redes sociales solo evidenciaban dos sentimientos: gratitud y tristeza. Este es algo que jamás hubiese imaginado Fernando en medio de sus primeros años de estudios. En aquel entonces, por su mente solo pasaba la idea de encontrar la forma para seguir vinculado al fútbol, después de comprender que no lo podría hacer como jugador de campo.

“Mi vocación tiene que ver antes de estar en la carrera. Como futbolista frustrado, por no tener las capacidades físicas y futbolísticas, quería esta dentro del fútbol. Fue así que encontré en la kinesiología un lugar donde podía cumplir en cierta parte mi sueño de estar dentro de una cancha. Tenía otras ideas como la preparación física y el periodismo deportivo, pero me incline por la fisioterapia por una lesión que había tenido. Me había gustado y me sentí cómodo con la recuperación que tuve”.

Sueño cumplido

No hay nada mejor en el campo profesional que alguien apasionado por su carrera. La motivación por realizar nuestras funciones es el punto de partida para ser los mejores. Eso lo tiene claro Gilardi, quien a lo largo del tiempo encontró dos grandes estímulos para convertirse en un kinesiólogo de roce internacional.

“Conforme fue transitando en mi carrera profesional, el hecho de poder hacer que un futbolista esté lo antes posible en el campo de juego fue al inicio lo que más me motivaba a poder desarrollar mi tarea. Después, conforme fui viendo lesiones importantes y graves de algunos jugadores, entendí que mi mayor foco tenía que ponerlo en tratar que los futbolistas no estuvieran fuera del campo de juego. Eso era lo que me llenaba más. Intentar que ellos no tengan que estar a mi lado, sino que puedan encontrarse al lado de sus compañeros. Eso terminaba acercándome a cumplir el sueño de ser futbolista”.

Primeras experiencias al más alto nivel

Desde un inicio, ‘Fer’ estuvo inmerso en las ‘grandes ligas’. Sus primera prácticas profesionales las realizó en la clínica de Jorge Bombicino (kinesiólogo principal de River Plate). Así ganaba experiencia tratando lesiones de grandes prospectos y figuras del balompié argentino.

“Uno de los primeros jugadores más conocidos que me tocó ver fue Javier Mascherano, antes que debute en Primera División. Tuvo una fractura del quinto metatarsiano y tuve que atenderlo en su rehabilitación. Después también vi a Radamel Falcao García, cuando aún era muy joven y estaba en las inferiores de River. Otro con el que tuve bastante cercanía fue Fernando Redondo, que por aquel entonces jugaba en AC Milán”.

Arribo a la Florida y gratitud extrema

Fernando Gilardi llegó a Sporting Cristal a mediados del 2014. (Foto: S.Cristal)

Tras un largo plazo por diversos clubes del fútbol mexicano (Atlas, Pumas, Necaxa, Tigres y Santos Laguna), donde vivió sus primeras experiencias en planteles profesionales, en febrero del 2014 recibió una invitación de Daniel Ahmed para unirse a Sporting Cristal. Sin embargo, por cuestiones de vínculo contractual tuvo que declinar dicha propuesta.

En tienda rimense no se rindieron y meses después volvieron a contactarlo por intermedio del preparador físico del club Juan Manuel López, con quien mantienen una gran amistad hasta hoy en día. Esta vez aceptó la propuesta y fue así como inicio su aventura por La Florida, la cual duró casi seis años.

“Sporting Cristal sumó mucho en mi carrera. El club me brindó la confianza para poder desarrollar mi labor y me permitió hacer las cosas a mi manera. Cuando alguien te da esa confianza, lo único que le queda a uno es responder con honestidad, responsabilidad, trabajo y resultados. Hemos tenido éxito en los últimos años, siempre actuando en conjunto con todo el staff médico y los distintos cuerpos técnicos que fueron pasando”.

“Me sorprendió mucho la repercusión que tuvo mi salida, tanto en la interna como con los hinchas. Me hizo muy feliz dejar una huella y una buena imagen sin ser un protagonista. como lo son los futbolistas. Yo siempre he dicho que nosotros somos actores secundarios. Los hinchas siempre reconocieron el esfuerzo y cariño que le tengo al club. Asimismo, se dieron cuenta de mi profesionalismo. Creo que eso muchas veces lo terminan demostrando los jugadores con un abrazo en las celebraciones de una anotación. Entonces el fanático empieza a darse cuenta que si hay tanto cariño hacia alguien debe ser por algo”.

Cero preocupaciones

Los fanáticos de Sporting Cristal quedaron algo inquietos por la salida de Gilardi, ya que representaba una baja en el staff médico. Sin embargo, él tiene claro que en el club se queda gente muy capacitada y con experiencia en el campo de la fisioterapia.

“El hincha no debe quedarse preocupado. Todo lo contrario, los fisioterapeutas que quedan en el club son tres personas que han trabajado por muchos año en el club. Roberto Dávila está desde el 2016, donde estuvimos trabajando juntos. Rubén Guerrero (México) estuvo en la Selección Peruana y ahora regresa al club. Yo lo conozco hace muchos años, ya que fue mi alumno en la universidad. Después también está Rosmy Gagliuffi, una fenómeno en la rehabilitación que tiene una capacidad enorme”.

Lesiones que dejaron huella

El último caso de éxito de Fernando Gilardi en Sporting Cristal fue la recuperación de Emanuel Herrera durante el 2019. (Foto: S. Cristal)

El nombre de Fernando Gilardi sonó con fuerza entre los hinchas de Cristal, tras las eficientes y exitosas recuperaciones que tuvieron Fernando Pacheco, Gabriel Costa y Emanuel Herrera, jugadores que pasaron fuertes lesiones y que en primera instancia el panorama no les era alentador. No obstante, el kinesiólogo jugó su partido parte y se mandó un triplete que difícilmente olvidarán en el Rímac. Bajo su mando, los tres encontraron su mejor forma física y terminaron emigrando, dejando ganancias económicas al club.

“Lo que destaco de ellos es su personalidad. La capacidad que tuvieron para poder revertir un momento incómodo, molesto y triste para un futbolista como es una lesión. Los tres tuvieron lesiones grandes, Fernando con la columna, mientras que Gabriel y Emanuel con la rodilla. La característica que tuvieron fue tener una mentalidad asombrosa. También debo destacar a Calcaterra cuando se luxó el hombro en Matute y al otro partido jugó e hizo gol. Ese mismo día lo terminaron llamando a la Selección para enfrentar a Argentina. Hemos tenido un gran grupo de futbolistas que han demostrado el cariño y la lealtad a los colores y escudo de Sporting Cristal”.

Viejos conocidos en el país azteca

Su nuevo reto profesional lo llevó este 2021 al Américo de México, equipo que le permitió reecontrarse con Pedro Aquino, a quien lo vio en Sporting Cristal durante sus primeros años como profesional. Asimismo, en la capital mexicana también mantiene contacto con Yoshimar Yotún, otro de los futbolistas que vistió la celeste y milita en la Liga MX.

“Es una gran felicidad el gran crecimiento que ha tenido Pedro. Me tocó tenerlo desde los 17 años en Primera División. Ver lo que ha generado en México, donde es muy respetado y querido, me hace sentir muy bien. También cruzarme, por ahí no todos los días, pero si vivir en la misma ciudad con Yotún , con quien compartimos el campeonato del 2014, es otro enorme placer. Estoy feliz de poder ver como triunfan”.





