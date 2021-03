Tras el dictamen del TAS a favor de Alianza Lima, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que Carlos Stein deberá disputar la Liga 2 para esta temporada. Esto deja varios escenarios para el elenco norteño, quien deberá decidir o no jugar en Segunda División. Al respecto, el asesor legal de la SAFAP, Jhonny Baldovino, dio a conocer los posibles escenarios a considerar en los próximos días dentro del fútbol peruano.

“En SAFAP tenemos entendido que el lunes los directivos de Stein se van a reunir con la Federación y vamos a esperar la decisión que tomarán, porque se puede presentar tres escenarios: que acepten la decisión y jueguen Liga 2, que no acepten la decisión o que pateen el tablero y digan que no quieren jugar nada”, indicó Baldovino a Depor, a la espera de que pueda pasar con la plantilla del conjunto de Lambayeque, puesto que se armó para jugar en Primera y no Segunda.

En caso el club acepte continuar esta campaña, añadió: “Tenemos que ver qué jugadores quieren que se respete su contrato y qué jugadores quieren irse, si se da alguno de los otros dos escenarios y los jugadores se quedan ‘colgados’, tendríamos que sentarnos a resolver entre las tres partes, la mejor solución para todos”.

Para ello, la FPF tendría previsto aplazar el cierre del libro de pases para Carlos Stein y para Alianza Lima. “La FPF les va a dar un mes más a los jugadores de Stein que queden libres y también a los de Alianza Lima, para que puedan acomodarse en algún club y no se vean perjudicados”, sostuvo el asesor legal.

“Todo esto se va a comenzar a solucionar cuando la FPF y Stein se sienten a ver qué es lo que va a pasar. La Federación no ha querido complicarse en el tema de organización y ha preferido no jugar con 19 equipos. Los jugadores están nerviosos, les hemos querido dar un poco de tranquilidad y luego buscaremos reunirnos con ambas partes, para que todos queden contentos”, sentenció.

Otro detalle que dejó claro Baldovino, es que los contratos se van a respetar y que los sueldos de marzo y abril se entregarán, según lo programado. Por lo pronto, desde la SAFAP, indicaron que el lunes los directivos de Stein se reunirán con las autoridades de la Federación para conocer la decisión que tome el elenco lambayecano. Así se encuentra el panorama hasta la fecha, aún queda por definir el caso de Stein.





