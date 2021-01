Sporting Cristal se alista para una nueva temporada, donde le tocará defender el título del 2020 y avanzar en la Copa Libertadores. Uno de sus nuevos jales para reforzar el equipo es Irven Ávila, quien sabe la enorme responsabilidad que se avecina esta temporada; sin embargo, está dispuesto a asumirla tal cual como pasó en su primera experiencia en el Rímac.

“Me motiva (la competencia en ataque). Siempre en los clubes donde estuve, fui muy competitivo. Yo vengo a darle un dolor de cabeza al técnico, en buen término. Soy consciente de que llego a un club donde la competencia es fuerte, pero vengo a estar en buenas condiciones para cuando se me necesite”, señaló el ex atacante de Melgar de Arequipa en conferencia de prensa virtual.

Asimismo, se refirió a los retos que tiene con Sporting Cristal esta temporada. “Lo primero que se me vino a la mente fue la gente del club, la hinchada, la historia del club. Retornar a mi casa, el tener los objetivos que tengo, trascender en Copa Libertadores y alcanzar los 100 goles”, manifestó el atacante de 30 años, quien no dejó de agradecer, especialmente, a Roberto Mosquera por la confianza.

“Roberto es una persona especial para mí, siempre lo he manifestado. Roberto fue la persona que se acercó a mí a los 18 años y gracias a sus palabras y lo que he podido realizar, he podido cumplir parte de mis sueños. Estoy feliz y emocionado”, agregó.

Respecto al retiro de Jorge Cazulo, Ávila sostuvo que su ilusión por jugar junto a él siguen intactos. “Mientras no vea nada oficial de parte del club o Jorge, mi deseo está intacto. Hoy en día mi ilusión es poder jugar con él y esperaremos a ver qué decide él”, habló por el canal de YouTube del club.

Finalmente, expresó su anhelo de dejar al equipo en lo más alto del torneo. “Estoy muy ilusionado con este nuevo año de retos, en lo personal y grupal. Tengo muchas cosas guardadas en mi cabeza y quiero sacarlo en cada entrenamiento y partido. Estoy seguro de que paso a paso y con trabajo mejoraré lo que mostré en años anteriores”, concluyó el ‘Cholito’, que espera que la segunda vez sea tan buena como la primera.

Irven Ávila fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Cristal. (Foto: Sporting Cristal)





