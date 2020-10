No necesitó de 90 minutos para hacerse con un gol en su debut con Sporting Cristal. Jhilmar Lobarón cumplió su sueño de ingresar al gramado con la camiseta rimense, en un duelo de la Liga 1. El hermano menor de Carlos Lobatón se lució con una jugada arriesgada en campo contrario, marcando así el sexto y último gol del partido ante Binacional.

Tras un pase largo, Jhilmar ganó la posición en área rival y tuvo un mano a mano con Raúl Fernández, el cual terminó en el 6-3 sobre el final del compromiso, en todo un debut ‘soñado’. “Pude debutar con gol en el club que me formó, donde soñé jugar siempre. Siempre estuve cerca de mi hermano y se me dio el sueño”, narró para RPP.

Asimismo, confesó que su primer gol fue en honor a una de las personas que lo apoyó desde decidió que jugar al fútbol. “El gol se lo dediqué a mi hermano Carlos que estaba en la tribuna. Me escribió hoy temprano, me dijo que estaba alegre, que había llorado y que si no me había escrito antes era porque estaba muy emocionado por mi debut y el gol”, contó.

Pero, ¿cuánto pasó para que Jhilmar fuera incluido en la lista de jugadores para el choque ante Binacional? “Mi familia sabe cuánto luché este momento, trabajé mucho. Estoy entrenando no solo en lo físico sino en lo mental. Muchas veces me desesperé, pero esta vez se me dio”, admitió.

Respecto a la posición en la que se siente mejor al jugar, el canterano celeste manifestó que se siente más a gusto de interior. “Puedo jugar de lateral, interior o extremo. Me siento más cómodo como interior, siento que aporto más desde esa posición”, precisó.

Sporting Cristal quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones, tras ganar 6-3 ante Binacional, en su último partido de la Fase 1 del campeonato. Le sigue de cerca Sport Huancayo, a solo un punto de distancia, que de ganar ante Carlos A. Mannucci, se quedará como líder del Grupo 2, para lo que será la Fase 2 de la Liga 1.





