Pese a que Sporting Cristal trajo refuerzos de peso con miras a la temporada 2021, en tienda rimense también cuentan con jóvenes formados en casa y que ya empiezan a ganarse un lugar en la pizarra de Roberto Mosquera. Jhilmar Lora es uno de ellos, siendo hoy por hoy el lateral derecho titular de los celestes.

Desde inicios de temporada, el estratega bajopontino apostó por él. Mientras varios juveniles celestes partieron a préstamo, el defensor de 20 años fue uno de los jugadores pedidos por ‘Mou’ para que permanezca en La Florida.

A pesar de que debutó hace dos años de la mano de Manuel Barreto, el año pasado gozó de un poco más de minutos y se empezó a ganar la confianza del comando técnico de Sporting Cristal. Tras jugar su segundo partido ( vs. Alianza Universidad) como titular en la Liga 1 2021, Lora toma con calma este momento y resalta que tiene mucho camino por recorrer.

“Vamos paso a paso, faltan muchas cosas por mejorar. Estoy en Cristal desde los 11 años y en primera desde 2019. El profe (Mosquera) me dijo que tranquilo, que haga lo de los entrenamientos y cubra bien mi banda”, dijo a ‘Las Voces del Fútbol’

Como todo futbolista tiene referentes en su posición e incluso ya sueña con llegar al balompié Europa, teniendo como favorito a uno de los equipos italianos con mayor tradición de la Serie A.

“En mi posición (LD) admiro a Dani Álves y Joshua Kimmich. Veo fútbol de todos los países pero me gusta mucho el inglés. Yo creo que sí podría jugar en otra posición, siempre y cuando tenga la preparación adecuada. En un futuro me gustaría jugar en el Napoli, desde pequeño me gustó su juego”, afirmó.

El tema de llegar a vestir la Blanquirroja absoluta todavía no pasa por su cabeza. Sabe que por ahora la banda derecha del equipo de Ricardo Gareca tiene dueños de jerarquía.

“Tanto Luis (Advíncula) y Aldo (Corzo) son buenos jugadores, pero por ahora no pienso el la Selección peruana. Quiero seguir mejorando y aprovechar las oportunidades que tengo, luego las cosas vendrán por si solas”, zanjó.





