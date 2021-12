Si existe un elemento de Sporting Cristal que tiene posibilidades reales de llegar al extranjero, ese es Jhilmar Lora. El joven lateral derecho bajopontino supo cómo ganarse un lugar en el equipo principal celeste, llegando -incluso- a ser considerado en más de una ocasión por Ricardo Gareca para formar parte de la Selección Peruana.

Según pudo conocer Depor, el futbolista tiene opciones de llegar a la Liga MX, la MLS o al fútbol brasileño. Sin embargo, para que esto ocurra, los interesados deberán dejar de lado la intención de llevarse al jugador en condición de préstamo para hacer una inversión por un porcentaje de su pase.

Incluso, en Sporting Cristal ya tazaron la ficha de Jhilmar Lora en 1.2 millones de dólares, monto que deberá ser desembolsado por algún club interesado en el lateral derecho y que desee sumarlo a sus filas con miras a los próximos años.

Además de ello, se pudo saber que en La Florida solo están dispuestos a vender un porcentaje del jugador, lo que les permitirá ser respaldados ante una eventual futura venta del deportista nacional, quien ha dejado más que satisfecho a Roberto Mosquera y toda la directiva rimense en la presente temporada.

Por el momento, no hay nada concreto

Juan José Luque, director deportivo de Sporting Cristal, dio a conocer que no hay oferta alguna por los elementos del plantel principal del cuadro celeste, lo que podría ir asegurando la presencia de todos los jugadores del equipo profesional con miras a su participación en la Liga 1 de 2022 y en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Al día de hoy, no hay ninguna oferta firme por algún jugador de Sporting Cristal. La deuda con la Copa Libertadores la tiene todo el fútbol peruano y eso no se consigue de un día a otro, es cuestión de tener entidades bien organizadas, con buen fútbol formativo. Eso no significa que descartemos el pasar de grupo”, sostuvo en diálogo con Radio Ovación.

