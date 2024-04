Sporting Cristal está como líder del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto (28 puntos), a solo seis jornadas de que termine el campeonato. Su ventajosa posición se mantuvo gracias al último triunfo que registraron sobre Deportivo Garcilaso en el estadio Inca de Garcilaso de La Vega, al cual derrotaron por 3-2 gracias al doblete de Joao Grimaldo y el gol de Santiago González; anotaciones que remarcan el buen momento del equipo rimense, pese a la ausencia de su goleador: Martín Cauteruccio. ¿Qué dijo Joao tras su noche estelar en la ciudad imperial?

A la salida del estadio de la ‘Ciudad Imperial’, el atacante rimense manifestó sentirse “contento por los dos goles, por Santiago (González), nos vamos entendiendo bien y estoy contento por los tres puntos”. Asimismo, comentó que la molestia que sintió en los días previos al partido no fue de gran preocupación, por lo que pudo estar al 100 % para el choque del último lunes.

“Un poco sentido pero nada grave, me protegí bien y jugué el partido y creo que lo hice de la mejor manera”, señaló al respecto. No hay que olvidar que Grimaldo no tuvo el arranque que esperaba en la Liga 1 Te Apuesto 2024, pues a la cuarta jornada del Apertura tuvo que estar ausente, debido a una lesión en el tobillo, la misma que -incluso- hizo que se pierda el primer choque ante Always Ready, por la Copa Libertadores.

Si bien a la fecha acumula tres anotaciones en el campeonato, ello no le quita el sueño, pues sabe que el objetivo principal que se tiene ahora es el título del Apertura. Sobre ello, el extremo celeste reiteró que “dependemos solo de nosotros, no de otros resultados, hay que seguir”. En ese sentido, cabe señalar que, de los partidos que le restan, el que podría determinar el rumbo del certamen es el choque ante Universitario de Deportes (fecha 15).

Finalmente, se refirió a la altura y cómo se siente de jugar en un escenario como Cusco. “Cualquiera que venga acá a jugar en altura se va a complicar y creo que nosotros lo hicimos de la mejor manera; estoy contento por el resultado y solo queda seguir adelante”, concluyó.

La palabra del DT

En conferencia de prensa, Enderson Moreira se refirió al desempeño de sus jugadores y cómo encararon el duelo ante D. Garcilaso: “Nuestra preparación fue buena, estratégicamente se montó una idea de presionar, se jugó muy compacto, sabíamos que el juego de Garcilaso era muy por dentro y se consiguió impedir pases interiores y aprovechamos. Sabíamos que había la posibilidad de buscar contrataaques”.

Asimismo, admitió que se perdió cierta concentración para el complemento, pero que se supo reaccionar para mantener el marcador a favor de ellos. “En el segundo tiempo se tomaron algunas decisiones equivocadas pero se estuvo bien defensivamente, en la organización sin balón. Fue muy merecido el resultado de hoy”, concluyó el estratega brasileño.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Luego de este partido en Cusco, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cusco FC por la décima segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 21 de abril desde las 11:00 a.m., se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

Dicho cotejo será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Hay que tomar en cuenta que Universitario, Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Cusco FC siguen en la pelea por el campeonato, por lo que los dirigidos por Enderson Moreira tienen la obligación de ganar en casa.





