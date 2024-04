La Liga 1 Te Apuesto continúa este fin de semana para la décimo primera jornada del Torneo Apertura 2024, con partidos que podrán en juego los primeros lugares en la tabla de posiciones. Universitario de Deportes chocará ante Sport Boys en el Miguel Grau del Callao; mientras que Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en el Estadio Nacional. Por su parte, Sporting Cristal enfrentará a Deportivo Garcilaso en Cusco, un escenario complicado, aunque no imposible donde buscará un triunfo para mantener su liderazgo.

La fecha 11 comenzará este viernes 12 de abril con el duelo entre Sport Huancayo y Cienciano. El ‘Rojo Matador’ tiene una deuda pendiente con sus hinchas, luego de perder por goleada ante los rimenses en Lima. En tanto, el ‘Papá' llega a este encuentro, tras empatar 1-1 frente al ‘Gavilán del Norte’. Este cotejo se llevará a cabo desde las 3:00 p.m. en el estadio Huancayo.

Para el sábado 13 de abril se tiene programado tres encuentros, empezando por el Alianza Atlético vs. Unión Comercio desde las 2:30 p.m. en el estadio ‘Campeones del 36′. Luego de ello está el Melgar vs. Carlos A. Mannucci, un cotejo que obliga a los rojinegros a sumar de a tres, no solo por estar de locales, también para mantenerse entre los primeros cinco del torneo.

Como ‘plato de fondo’ está el Sport Boys vs. Universitario que se jugará desde las 8:00 p.m. en el Callao. Si bien los cremas llegan como favoritos, no solo por estar invictos en campeonato peruano y por el buen papel internacional que vienen realizando en la Copa Libertadores, los rosados tienen argumentos para ganar. La ‘Misilera’ necesita los tres puntos, luego de tres encuentros sin ganar.

Para el domingo 14 de abril también se jugarán tres partidos. César Vallejo quiere dejar atrás las dos derrotas que acumula en la Copa Sudamericana 2024 y espera sumar de a tres con su gente ante Comerciantes Unidos. En tanto, Cusco FC recibe a ADT en un cotejo donde ninguno de los rivales adolece de jugar en la altura, por lo que se espera que sea un choque épico.

Alianza Lima hará lo propio ante Atlético Grau, duelo pactado para las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional. Los íntimos deben seguir sumando triunfos a nivel local, para intentar acercarse a los celestes y cremas, que se ubican a siete y seis puntos, respectivamente, en la tabla. No obstante, los piuranos no quieren irse a casa con las manos vacías, en especial, luego de empatar su último partido sin goles.

Finalmente, la jornada culminará el próximo lunes 15 de abril con los duelos de UTC vs. Los Chankas en el estadio Municipal Germán Contreras Jara. El último cotejo será el de Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal en Cusco, una plaza complicada, en especial, si se cuenta que el cuadro bajopontino de tres duelos en altura (incluyendo uno por la Libertadores) solo ha ganado uno.

Partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura 2024:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 12/04 3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Cienciano Huancayo L1 MAX 13/04 2:30 p.m. Alianza Atlético vs. Unión Comercio Campeones del 36 GOLPERU 13/04 5:00 p.m. Melgar vs. Carlos A. Mannucci Monumental de la UNSA L1 MAX 13/04 8:00 p.m. Sport Boys vs. Universitario Miguel Grau del Callao L1 MAX 14/04 1:00 p.m. César Vallejo vs. Comerciantes Unidos Mansiche GOLPERU 14/04 5:00 p.m. Cusco FC vs. ADT Garcilaso de la Vega L1 MAX 14/04 7:00 p.m. Alianza Lima vs. Atlético Grau Estadio Nacional L1 MAX 15/04 3:00 p.m. UTC vs. Los Chankas Municipal Germán Contreras Jara L1 MAX 15/04 7:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal Garcilaso de la Vega L1 MAX

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 10 8 1 1 29 10 19 25 2 Universitario 10 7 3 0 14 2 12 24 3 Alianza Lima 10 6 0 4 21 10 11 18 4 Melgar 10 5 2 3 16 13 3 17 5 Cienciano 10 4 5 1 15 13 2 17 6 Comerciantes Unidos 10 5 2 3 18 17 1 17 7 Cusco FC 10 5 2 3 11 12 -1 17 8 ADT 10 4 3 3 18 17 1 15 9 Atlético Grau 10 3 5 2 11 8 3 14 10 Sport Huancayo 10 4 2 4 14 14 0 14 11 Sport Boys 10 3 2 5 10 10 0 11 12 Los Chankas 10 3 1 6 13 18 -5 10 13 UTC 10 2 3 5 11 13 -2 9 14 Alianza Atlético 10 2 3 5 7 12 -5 9 15 Deportivo Garcilaso 10 2 2 6 11 15 -4 8 16 César Vallejo 10 1 5 4 10 18 -8 8 17 Carlos A. Mannucci 10 2 2 6 8 27 -19 8 18 Unión Comercio 10 1 3 6 11 19 -8 6

¿Cómo se define la Liga 1 Te Apuesto 2024?

Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO