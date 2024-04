El primer tropiezo. La tercera jornada de la fase de grupos en el Sudamericano Femenino Sub-20 no iba a ser sencilla para la Selección Peruana, en especial, porque le tocaba enfrentar al puntero de la tabla del Grupo A: Paraguay. Aunque los cuatro puntos que sumaron en las dos primeras fechas fueron cruciales, hoy se debía asegurar un resultado positivo, para no depender del último partido ante Uruguay. Sin embargo, al cierre del duelo en el Modelo Alberto Spencer Herrera, las dirigidas por Jaqueline Ucella no lograron sumar un triunfo o empate, por lo que ahora queda enfocarse en el choque que tendrán este miércoles ante las ‘charrúas’.

El primer tiempo estuvo marcado por los errores defensivos de Perú, especialmente en la zaga central, lo que provocó que se diera la primera chance de gol para las ‘guaraníes’. A los 8′ se dio el tanto de Agustina Varela, quien aprovechó la banda derecha para infiltrarse en terreno blanquirrojo y así rematar con contundencia a la portería de Lucía Arcos. Incluso, 20 minutos después se tuvo otra chance para las paraguayas, gracias al accionar de María Luján Tamay, aunque no llegó a concretarse.

Si bien el gol no le venía bien al combinado bicolor (que para este cotejo usó la camiseta alterna de color negro), sí las hizo despertar y buscar el contragolpe más seguido. Por ejemplo, a los 37′ Sashenka Porras tuvo la opción de lanzar un bombazo desde fuera del área a la portería de Luana Rodríguez, aunque esta lo supo atajar. Minutos después, María Espejo también apareció, con un remate al arco que terminó en un tiro de esquina a favor de Perú, aunque sin mucho éxito.

Pese a esta respuesta, Paraguay no dejó de buscar otras oportunidades de gol y a los 44′ tuvieron una clara, luego de un centro al área que, oportunamente, fue leído por Alison Buitrón para que barriera (sin generar falta) a Varela en el área y así evitar el segundo del partido. Para el complemento, Ucella hizo algunos ajustes tácticos en ell equipo, pero manteniendo el once que lanzó al inicio. Fue así como se gestó el gol del empate para las peruanas.

Resumen del Paraguay 2-1 Perú, por el Sudamericano Femenino Sub-20. (Video: Conmebol)

Conun tiro de esquina, Espejo lanzó un centro preciso al área, donde la esperaba Porras que, con un cabezazo, anotó el primero para el elenco nacional y así firmar el 1-1. Para esta etapa del partido ambos equipos mostraron sus mejores versiones. Un elenco blanquirrojo más ofensivo, con una respuesta directa al arco rival, pero también a un cuadro ‘guaraní' con mayor posesión de balón y sin dejar de buscar el triunfo. En este contexto se dio el segundo para Paraguay, gracias al gol de Tamay.

Pese a la derrota parcial, Perú no dejó de buscar, aunque sin mucha claridad en sus remates, como sucedió a los 79′, luego de un ataque directo de las ‘guaraníes’. Finalmente, pese a los 5 minutos adicionales, el partido no sufrió cambios y quedó a favor de las paraguayas. Con este marcador, Paraguay queda clasificado al hexagonal final con nueve puntos, a dos fechas de culminar la fase de grupos (descansará en la cuarta jornada), mientras que la bicolor jugará un partido más antes de descansar en la quinta jornada.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana Sub 20?

En la próxima jornada, la Selección Peruana se enfrentará a su similar de Uruguay. Este compromiso, válido por la fecha 4 del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 20, está pactado para jugarse el miércoles 17 de abril desde las 4:00 de la tarde (hora peruana y colombiana). De momento, acumulan cuatro puntos y se mantienen en el segundo puesto de la tabla, a la espera del resultado del partido entre Uruguay y Argentina. Se continuar entre las tres primeras posiciones, definirá en la cuarta jornada si pasa o no al hexagonal final.

Cabe mencionar que el Sudamericano Femenino Sub-20 otorgará cuatro pases a la Copa Mundial de Fútbol Femenino, que se celebrará este año en Colombia. De momento, la selección cafetera (por ser anfitriona) tiene su cupo asegurado y permitirá que otras cuatro selecciones puedan clasificar. Es decir, Conmebol contará con cinco representaciones, de allí el interés porque Perú clasifique al hexagonal final y pueda quedar entre los cuatro primeros (si pasan las colombianas, se amplía hasta el quinto puesto). Según la FIFA, las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá albergarán esta cita mundialista, entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre de 2024.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO