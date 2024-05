Si hay un jugador exportable en el fútbol peruano, ese es sin lugar a dudas Joao Grimaldo. A pesar de que no ha tenido una destacada primera mitad de temporada, su nivel todavía demuestra que debería dar el gran salto al extranjero. Razón por la cual hay varios equipos que lo siguen de cerca, sobre todo desde Argentina. Antes fue Belgrano, con una oferta de compra en enero de este año; y esta vez, su clásico rival, Talleres de Córdoba, también está vinculado con el atacante de Sporting Cristal. ¿Qué se sabe sobre este supuesto interés? Depor te lo cuenta todo en la siguiente nota.

Todo esto ocurre en medio de la definición del Torneo Apertura, en la cual Sporting Cristal cayó derrotado 4-1 ante Universitario y perdió la punta del campeonato, dejando a los cremas la opción de depender de sí mismos para ganar el primer torneo del año. La anotación del tanto celeste llegó gracias a una asistencia de Grimaldo, uno de los pocos jugadores para rescatar en el equipo dirigido por Enderson Moreira.

Depor se comunicó con dos periodistas partidarios de Talleres de Córdoba, quienes coincidieron en que el conjunto argentino sí está interesado en el extremo peruano de 21 años, aunque no sería una prioridad pese a la venta que realizarán del paraguayo Ramón Sosa, la estrella del equipo. Asimismo, no descartan que el fichaje pueda darse en el mediano plazo, tal vez tras finalizar la temporada 2024.

Joao Grimaldo en agenda de Talleres

Tobías Fernández de Radio Continental Córdoba reveló que Talleres ya tiene en la mira a Joao Grimaldo hace un par de mercados, al igual que lo estuvo también Bryan Reyna, que se marchó al rival eterno de la ‘T’, Belgrano. El hombre de prensa no negó que se pueda dar la contratación del jugador celeste, pero no cree que vaya a pasar ahora.

“Talleres lo viene siguiendo hace más de un año a Joao Grimaldo. El departamento de scouting que trabaja muy bien por todo Sudamérica lo tiene estudiado. Se trata de un jugador que se podría acoplar al estilo de juego del equipo. No era el único peruano en agenda, también estaba Bryan Reyna, quien finalmente se terminó yendo a Belgrano. No creo que sea un fichaje prioritario, pero no descarto que lo puedan fichar pronto, ya que es un seguimiento que se ha mantenido en el tiempo”, afirmó.

Por la misma línea de Fernández va Ignacio Castellano, del portal 351 Deportes Córdoba. “Es uno de los varios nombres que sigue el equipo de scouting y que todavía no lo descartan. Se trata de un jugador con proyección y eso lo saben bien en Talleres. También hay otras opciones, por lo que diría que no es la primera opción como fichaje para este mercado”, afirmó.

Joao Grimaldo y su opción de ir a Europa

El nombre de Joao Grimaldo estuvo vinculado en cierto momento con el Viejo Continente. Por ahora no hay nada concreto desde esas latitudes, mucho menos de Portugal, como se mencionó en alguna oportunidad. Lo único claro es que trabaja con la misma agencia que realizó las tres últimas grandes transferencias al PSV de Países Bajos: Jefferson Farfán, Reimond Manco y Beto da Silva . Queda claro que la relación de su representante Raúl González con dicho club se mantiene, por lo cual podría ser una opción para Grimaldo.

Los números de Joao Grimaldo en 2024

A lo largo de la Liga 1, Joao Grimaldo ha disputado 13 partidos con Sporting Cristal, titular en 12 de ellos. Su promedio de minutos por partido es de 79′, superando la media de 73′ que tuvo al final del torneo local el año pasado. Destacan sus tres anotaciones y dos asistencias, lo que lo convierte en el cuarto jugador más influyente de los celestes durante el Torneo Apertura, detrás de Cauterrucio, González y Yotún.

Cabe destacar los 1.6 regates exitosos por partido del jugador, ya que la media por partido para extremos en las principales ligas europeas oscila entre 1.5 y 2.0. A esto hay que sumarle su alta precisión del 79%. Sin embargo, su punto más débil es la precisión en los centros, con un 26% de acierto. Este es un aspecto que puede mejorar para convertirse en una verdadera amenaza en el ataque de Sporting Cristal.

Estadística Registro PJ 13 Goles 3 Asistencias 2 Regates Exitosos por partido 1.6 Precisión de Pase 79% Precision de Centros 26%

