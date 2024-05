Todo partido, más allá del resultado, deja conclusiones positivas o negativas que son necesarias rescatar. En Universitario de Deportes no es la excepción: luego de derrotar 4-1 a Sporting Cristal y recuperar la punta del Torneo Apertura, el foco de los cremas está ahora en Botafogo, rival al que recibirán este jueves en el Monumental por Copa Libertadores. Ese compromiso es tan importante como el anterior y la victoria es casi una obligación para mantener las opciones de clasificación a octavos de final. Por eso, Fabián Bustos analiza qué sostener de la última presentación merengue y qué corregir para potenciar a un equipo que ya no tiene margen de error.

El nivel de Polo y Pérez Guedes

Si hay un futbolista que ha mostrado regularidad en lo que va de la temporada, es Andy Polo. El atacante es el mejor jugador de Universitario, el más determinante y la principal carta en ofensiva para Bustos. Fue la figura de la cancha frente a Sporting Cristal con un puntaje de 8.5 (según Sofascore), que se sostiene en el gol y la asistencia repartidos para su equipo. Pero eso son los números, lo que trasciende de la ‘Joya’ es su función dentro del campo: un jugador con un despliegue físico impresionante por la banda derecha, hábil en el uno contra uno haciendo diagonales o corriendo en línea recta, y el que mejor entiende el sistema de Bustos (3-5-2) hasta hoy. Es su principal arma para hacer daño.

Y lo que necesita Universitario ante Botafogo es la mejor versión de Polo. Con espacios, Andy es decisivo y no solo ante rivales del torneo local, sino también frente a equipos de Copa Libertadores. Lo demostró en la jugada previa al gol de Edison Flores contra Junior en el Monumental, cuando eludió a dos rivales y asistió al ‘Orejas’ para el 1-1. Hasta aquí, el atacante crema disputó todos los partidos de la ‘U’ este año y acumuló el 99% de los minutos totales entre Apertura y Libertadores. Si Polo muestra en ese nivel y está inspirado, puede ser el factor clave para lograr la victoria ante el ‘Fogao’ y soñar con avanzar a octavos.

Mención aparte merece Martín Pérez Guedes, que también es otro pilar en el mediocampo para darle equilibrio al equipo de Bustos. Anotó el segundo gol de la ‘U’ ante Cristal, fue el segundo mejor jugador del campo y obtuvo un 7.8 de Sofascore. El volante interior también jugó todos los partidos esta temporada y estuvo presente en el 70% de los minutos totales que disputó Universitario. Eso dice mucho de un jugador con una labor sacrificada y del que también se espera verlo a ese nivel contra Botafogo. El argentino ya superó sus propios números del año pasado y puede ser la llave para desentrampar un partido táctico contra los brasileños este jueves.

Números de Polo y Pérez Guedes en la ‘U’

Futbolista PJ Goles Asistencias MJ Andy Polo 19 3 8 1704′ Martín Pérez Guedes 19 4 1 1251′

Calcaterra de titular como interior

Otro de los aciertos de Bustos fue la inclusión de Horacio Calcaterra como interior izquierdo ante Cristal. Colocarse en esa zona del campo junto Pérez Guedes le dio mayor presencia al equipo para dominar el partido y sacar ventaja con la posesión del balón. Su rendimiento estuvo por encima del esperado, registrando un 7.5 en Sofascore hasta que le tocó dejar el campo en lugar de Jairo Concha (70′). Precisamente, esa decisión del técnico en colocarlo de titular es un mensaje necesario: ‘Calca’ es, por el momento, la solución en el mediocampo merengue y una opción clara a considerar en el once inicial ante Botafogo.

En la Copa Libertadores y tras la lesión de Christofer Gonzales, Bustos estuvo jugando con Rodrigo Ureña o Jairo Concha como interiores por izquierda y al lado de Martín Pérez Guedes. El chileno alternaba cuando había que defender en los partidos de visita (Junior en Barranquilla y Botafogo en Río de Janeiro), mientras que el peruano lo hacía en los compromisos de local (Junior en Lima). Y ahora que la necesidad es buscar en casa el triunfo desde el arranque, el DT demanda de jugadores de corte ofensivo. Calcaterra es una alternativa real en lugar de Concha y ya quedó habilitado para jugar tras cumplir sus fechas de suspensión. Así, el panorama cambia y Bustos puede apostar otra vez por él. Su experiencia y su buen momento pesan a la hora de tomar una decisión, pero es la opción más cercana este jueves.

Horacio Calcaterra fue uno de los mejores jugadores de Universitario en el triunfo sobre Sporting Cristal y tiene opciones de ser titular el jueves ante Botafogo.





Evitar que le marquen primero

Más allá de las conclusiones positivas que dejó la goleada ante Cristal, en Universitario también son conscientes de lo que hay por corregir. Y uno de los problemas a resolver es evitar que le marquen primero. Si echamos un vistazo a los últimos tres partidos contra ADT, Junior y Sporting Cristal, la ‘U’ siempre recibió un gol en el primer tiempo y tuvo que esforzarse el doble para cambiar el trámite del juego. Bustos tuvo que trastocar sus planes iniciales y replantear sobre la marcha, asumiendo el riesgo de que sus decisiones no resultaron del todo acertadas.

Las razones van desde el desgaste físico de su defensa (Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto), el bajón futbolístico de algunos elementos o errores no forzados; pero el reto está en mantener el arco en cero o, al menos, no recibir goles en el primer tiempo. Contra Botafogo no hay margen de error y es un equipo que sale a proponer en cualquier cancha. Para eso, es crucial que la línea de tres esté en sintonía y en una buena noche. Sostener ese equilibrio defensivo puede encaminar un resultado positivo el jueves. Y si lo logran, la pelota ya está en cancha de las cartas de ataque. Asegurar el cero en arco propio evita una derrota.





