Desde que Joao Grimaldo debutó en la Liga 1 Betsson en el 2020, hasta el día de hoy, pasó de ser un actor de reparto a convertirse en el futbolista más desequilibrante de Sporting Cristal. Con los años fue sumando minutos, adquiriendo experiencia y ganándose la confianza de los entrenadores que lo dirigieron. Hoy bajo la tutela de Tiago Nunes, el delantero de 20 años dio un salto de calidad en su juego y este gran momento que vive lo acercó a la órbita de la Selección Peruana, adonde podría llegar si así lo decide Juan Reynoso. Quien está a la expectativa de verlo con la ‘Blanquirroja’ es Jefferson Farfán, quien hace unos días lo mencionó ante los medios de comunicación.

“Grimaldo es otro de los chicos que me gustaría ver en la selección”, dijo el exatacante frente a los medios de comunicación. Este viernes, cuando el futbolista ‘celeste’ fue consultado sobre los elogios de ‘JF10’, se mostró feliz de haber sido considerado por un exjugador de largo recorrido internacional y que disputó un Mundial con la ‘Bicolor’. “Es halagador y es inspirador para mí, para seguir, que un mundialista como él haya mencionado mi nombre para llegar a la selección”, sostuvo Joao en conferencia de prensa.

Eso sí, el atacante rimense dejó en claro que por ahora su prioridad es Sporting Cristal y que cuando le llegue la posibilidad de representar al país, recién se enfocará en ello. “Ahora estoy enfocado en Sporting Cristal, cuando me llamen de la selección, Dios quiera, me enfocaré en eso. Solo prepararme para cuando llegue el momento, estar de la mejor manera”, aclaró.

Por otro lado, Grimaldo también se refirió al frustrado pase de Bryan Reyna a Gremio y la posibilidad de que en algún momento le toque emigrar al exterior. Joao fue ambicioso con su proyección a futuro. “Bryan es un excelente extremo, un gran jugador, si no pudo emigrar este año, estoy seguro de que a fin de año llegará una mejor propuesta. Yo estoy joven, tengo 20 años, si Dios quiere que me llegue una propuesta, espero poder salir y no volver hasta retirarme”, apuntó.

En lo que respecta al partido de este fin de semana frente a ADT en condición de visitante, Joao Grimaldo hizo hincapié en su gran momento y en la posibilidad que ahora tienen de poder enfocarse en la Liga 1 Betsson tras quedar fuera de la Copa Sudamericana. “Yo me siento en un buen momento, creo que en el 2020 que tuve mi debut no fui considerado, en el 2021 jugaba pocos minutos y ahora el ‘profe’ me ha dado la confianza de arrancar la mayoría de partidos de titular. Estamos preparándonos bastante, después de que terminó la Copa (Sudamericana) tenemos más tiempo para prepararnos por la Liga 1″, agregó.

Finalmente, el canterano de Sporting Cristal agradeció el respaldo que ha recibido de Tiago Nunes a lo largo de la temporada, donde ya se consolidó como uno de los titulares. “El ‘profe’ me dio la confianza desde que me recuperé de mi lesión. La mejor manera de poder retribuirlo es dando lo mejor de mí en cada partido”, puntualizó.

Joao Grimaldo llega 5 goles y 5 asistencias en el 2023. (Foto: Sporting Cristal)





¿Cuándo será el partido entre Sporting Cristal y ADT?

Después de su última victoria por 5-0 sobre Deportivo Binacional, Sporting Cristal volverá a jugar este fin de semana cuando visite a ADT por la séptima jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para este domingo 6 de julio desde las 3:15 p.m., se disputará en el estadio Municipal Unión Tarma y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.

Al igual que Melgar y Universitario de Deportes, que se enfrentarán en esta fecha, los ‘celestes’ están obligados a ganar para mantenerse en la pelea y no ceder puntos importantes en esta etapa de la temporada. Como dato positivo para los de Tiago Nunes, cada vez que visitaron una ciudad de altura en esta campaña no perdieron: empataron 4-4 con Deportivo Garcilaso, vencieron por 1-2 a Sport Huancayo y también sumaron de a tres en La Paz, tras derrotar por 1-2 a The Strongest.





