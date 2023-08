Luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana, en Sporting Cristal ya están enfocados de lleno en la Liga 1 Betsson. Era primordial que se metieran en la pelea por el Torneo Clausura 2023 y lo consiguieron, pues comparten el liderato con Melgar y Universitario de Deportes, todos con 14 puntos. Por ello, con cuatro triunfos y dos empates en sus primeros seis partidos, los ‘celestes’ quieren mantener en su visita a ADT, tal como lo señaló Renato Solís en su reciente entrevista con Cristal TV.

En primera instancia, el portero rimense se refirió al buen momento que está viviendo como titular, donde respondió con creces bajo los tres palos cada vez que fue requerido. Asimismo, destacó el alto nivel de sus compañeros en estos partidos del Clausura, donde espera seguir sumando puntos tanto de visita como de local.

“Estamos en un buen momento, tanto personal como en el equipo. Siento que también hay buenos momentos de mis compañeros y eso nos está sumando bastante para poder llegar a las victorias. En base a trabajo y el esfuerzo de todo el equipo. Esperamos seguir ganando, de visita que nos hace falta y haciéndonos muy fuertes de local”, manifestó al respecto.

Asimismo, Solís analizó al rival de Sporting Cristal para este domingo en Tarma. El guardameta reconoció que enfrente tendrán a un contrincante complicado, que además de saber aprovechar los 3052 m.s.n.m. de la ciudad, están jugando muy bien. Actualmente el equipo de Franco Navarro acumula cuatro triunfos y una derrota en sus cinco partidos en el Clausura, resultados que los coloca en una posición expectante con 12 puntos. Si ganan el fin de semana, superarán a los ‘cerveceros’ en la tabla de posiciones.

“Este es un rival muy complicado, la verdad. Allá en Tarma, en la altura va a ser muy complicado y sabemos que juegan muy bien. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y está arriba también, con nosotros. Creo que es un buen momentos para sacar un escalón por encima de ellos y hacernos fuertes en el Clausura”, apuntó el futbolista de 25 años.





¿Cuándo será el partido entre Sporting Cristal y ADT?

Después de su última victoria por 5-0 sobre Deportivo Binacional, Sporting Cristal volverá a jugar este fin de semana cuando visite a ADT por la séptima jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para este domingo 6 de julio desde las 3:15 p.m., se disputará en el estadio Municipal Unión Tarma y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.

Al igual que Melgar y Universitario de Deportes, que se enfrentarán en esta fecha, los ‘celestes’ están obligados a ganar para mantenerse en la pelea y no ceder puntos importantes en esta etapa de la temporada. Como dato positivo para los de Tiago Nunes, cada vez que visitaron una ciudad de altura en esta campaña no perdieron: empataron 4-4 con Deportivo Garcilaso, vencieron por 1-2 a Sport Huancayo y también sumaron de a tres en La Paz, tras derrotar por 1-2 a The Strongest.





