Con el firme interés de mantener influencia en las distintas categorías, Sporting Cristal planea un nuevo movimiento estratégico que podría generar también un impacto económico favorable para el club, si es que se logra cumplir metas importantes. Y es que el club bajopontino, a través de su presidente Joel Raffo y del Grupo Innova, evalúa la compra de un equipo del sur del país, con el objetivo de garantizar su presencia en un torneo que consideran clave para el desarrollo de sus futbolistas.

La decisión está motivada por lo ocurrido en la temporada pasada, cuando los ‘celestes’ perdieron la posibilidad de competir en la Liga 3 debido a que el equipo de inferiores no logró una buena posición en la tabla de la última edición realizada del Torneo de Promoción y Reservas. Ante este escenario, la dirigencia no quiere volver a quedar al margen y busca alternativas concretas para asegurar la continuidad de su proyecto formativo en esta división.

El cuadro elegido es Juventud Alfa de Cusco, un club emergente que en los últimos años ha demostrado solidez deportiva y que recientemente logró clasificar a la Fase Final del Grupo D de la Liga 3. Este avance ha despertado el interés de varios actores del fútbol local, pero la propuesta de Cristal aparece como la más seria y con mayor respaldo financiero.

Joel Raffo ha dejado en claro en diversas oportunidades que su gestión busca no solo fortalecer al primer equipo, sino también garantizar una estructura competitiva que abarque todas las categorías. Para ello, considera indispensable que los jóvenes tengan competencia constante y de nivel, algo que la Liga 3 puede ofrecer si se asegura un espacio estable dentro del calendario anual.

El movimiento responde también a una tendencia regional, en la que clubes con mayores recursos económicos apuestan por equipos emergentes como plataformas de desarrollo. En este caso, la estrategia de Cristal buscaría consolidar un espacio donde sus canteranos puedan acumular minutos y experiencia en el fútbol profesional.

La elección de Cusco no es casualidad. La ciudad imperial se ha convertido en un polo futbolístico importante, con una creciente afición y clubes que han ganado protagonismo en los últimos años. Más allá del histórico Cienciano, el crecimiento de Deportivo Garcilaso y Cusco FC también habría llamado la atención de muchos hinchas.

Juventud Alfa, por su parte, atraviesa un momento de crecimiento deportivo y busca apoyo institucional para consolidar su proyecto. La llegada de un grupo empresarial como Innova podría darle estabilidad económica y proyección a mediano plazo, algo fundamental en un torneo que aún necesita profesionalizar varios de sus procesos.

De concretarse la operación, Sporting Cristal aseguraría un espacio clave en la Liga 3 y al mismo tiempo reforzaría su política de cantera, en un contexto donde la competencia interna es cada vez más exigente. Este domingo 21 de septiembre a partir de las 3 de la tarde, el cuadro de Cusco jugará frente al CD José María Arguedas en busca de la clasificación a cuartos de final por llegar a lo más alto de la Liga 3.

