Cuando salió a la luz la lista de invitados de la Selección Peruana a Qatar, llamó mucho la atención la presencia de Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, quien se encargó de explicar su presencia en el avión que traslado a los futbolistas nacionales a Doha para el repechaje.

“Me fui de viaje. Me pagué mi pasaje a Madrid. Me encontré con la delegación en Barcelona y me subí al avión a Doha a trabajar por el fútbol peruano, por esa reforma que estamos buscando, a traer conocimientos de otros lados para comenzar a cambiar la Liga Profesional”, sostuvo el directivo en conferencia de prensa.

Por otro lado, el presidente de Sporting Cristal reconoció que hubo un error al no comunicar las labores que iba a realizar en el exterior, donde tuvo la oportunidad de concretar reuniones con importantes equipos del mundo para adquirir conocimientos sobre el manejo de los mismos.

“En Madrid tuve jornadas laborales con equipos de la Liga española para traer ese conocimiento y poder ponerlo en práctica en favor del fútbol peruano. Reconozco el error del club y mío, personalmente, en no haber comunicado oportunamente ello. Hemos tenido falencias en ese sentido y estamos dispuestos a corregirlas”, agregó.