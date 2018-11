Fue campeón del Torneo de Verano, del Apertura y tuvo al equipo con más puntaje en el acumulado; pero igual sigue incómodo y preocupado. Más allá del desenlace que tenga Sporting Cristal en la final del Torneo Descentralizado, Mario Salas no se ha mostrado indiferente para con los problemas que arrastra el fútbol peruano. Por eso, decidió respaldar a los jugadores de Sport Rosario , quienes aseguran no cobrar sus sueldos desde hace varios meses.



Al ser consultado por el partido Boca Juniors vs. River Plate, el DT respondió: "Boca vs. River para mí es un tema agotado, que se juega, que no se juega, la verdad que no me interesa. ¿Sabe qué es lo que me interesa? Que les paguen a los jugadores de Sport Rosario, que le paguen a los jugadores de cada uno de los clubes que les adeudan en este país".



Las palabras del entrenador fueron muy aplaudida por varios de los jugadores de Sport Rosario, quienes lo felicitaron por involucrarse de manera directa con los problemas ajenos al club en donde trabaja.

"Mas allá de lo que vino a sumar futbolisticamente con la atractiva propuesta de su equipo, se involucra con los problemas de nuestro fútbol. Que los que vengan sean así de cracks como profesionales y personas", escribió Juan Diego Gutiérrez en Twitter.

Asimismo, Carlos Olascuaga escribió lo siguiente: "Mis respetos para el técnico de Sporting Cristal. Dijo lo que nadie dice respecto a los acontecimientos en Huaraz".

