En los últimos, Sporting Cristal alzó su voz de protesta por los recurrentes cambios de localía en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Los celestes viajaron el pasado fin de semana a Chongoyape (empate 0-0) para enfrentar a Juan Pablo II; sin embargo, la programación de otros partidos -como el caso de UTC que dejó Cajabamba para jugar ante Universitario en Trujillo- generó la molestia desde la institución del Rímac. En primera instancia, Gustavo Zevallos (director deportivo) y Paulo Autuori (DT) se pronunciaron; este martes, Julio César Uribe, director general de fútbol, se sumó.

“No es nuevo que nuestro fútbol involucione. Todos deberían de jugar donde les corresponde. Estamos mal desde la cabeza, eso es el Perú. He crecido así y trato de resolver las cosas que están en mi capacidad, no puedo estar condicionado a lo que hacen los demás. Todos tienen una localía establecida y se tiene que respetar. El malestar pasa por ahí. Institucionalmente sabemos que hay adversidades y tenemos que superarlas”, contó en entrevista con RPP.

Uribe no fue esquivo a la situación actual de Sporting Cristal que, poco a poco, se va alejando por la pelea en el Torneo Clausura 2025. Actualmente, los celestes son cuartos con 16 puntos, cinco unidades abajo de Universitario de Deportes (21); sin embargo, desde el Rímac siguen firmes en su objetivo.

El Director General de Fútbol de Sporting Cristal compartió su análisis del presente deportivo del club rimense.

“Nos queda 24 puntos por jugar y no hemos renunciado a ser campeones. Entendemos que hay una desventaja, pero tengan la certeza que vamos a enfrentar lo que corresponde. No es un tema actitudinal, ni que el grupo está partido. No es un tema que no se quiera, es un tema de resultado y el fútbol se juega para eso. La dificultad pasa por los resultados”, aseguró el popular ‘Diamante’.

En ese sentido, Julio César también dejó claro que aún no piensan en el choque ante un rival directo como Universitario, partido que se disputará el próximo 15 de octubre: “Personalmente no pienso en lo demás, si no resuelvo lo que viene. El criterio hay que usarlo de manera equitativa. El futbolista maneja umbrales del dolor altos y nosotros estamos a la expectativa de lo que pueden necesitar”.

Otro de los temas que abordó fue el regreso de Yoshimar Yotún a la escena titular en Sporting Cristal. El capitán del equipo volvió luego de 15 meses de para por lesión, pero no ha recuperado su rendimiento que lo llevo a ser figura. Uribe señaló que seguirán paso a paso este proceso.

“Si la gente no entiende que 15 meses de para y uno de recuperación significa pérdida de ritmo, es imposible. Nosotros estamos ayudando a que se reencuentre con el mejor ‘Yoshi’ porque también lo necesitamos. Tiene el apoyo y respaldo de todos en el comando técnico para lo que necesita”, sentenció.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad cuando reciba a Ayacucho FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 29 de septiembre desde la 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

