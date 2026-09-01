Sporting Cristal no la pasa bien en el Torneo Clausura. Luego de perder 1-0 ante Sport Boys en el Callao, quedó a seis puntos de los líderes del campeonato, pero la situación más preocupante se ve en la tabla acumulada, donde suma 29 puntos y está muy lejos de Alianza Lima y su escolta Universitario. Esta situación aumentó los rumores sobre una pronta partida de Roberto Mosquera de la dirección técnico si no consigue volver a la senda del triunfo este domingo ante Los Chankas. Ante ello, Julio César Uribe tomó la palabra para aclarar este panorama.

“No hay condicionamiento. Quiero aclarar algunas declaraciones que los famosos haters inventan y generan interpretaciones que incomodan a una parte y a otra. Buscamos siempre el bien institucional. El contrato de Roberto es hasta fin de año y ahí evaluaremos como serán evaluados todos, para ver quiénes continúan el próximo año y quiénes no”, declaró el directivo celeste en Exitosa Deportes.

Eso sí, con respecto a su futuro, también fue tajante en asegurar que nada lo moverá de su lugar en la directiva de Sporting Cristal porque eso solo depende de los resultados y confía en cambiar la cara del equipo a corto y mediano plazo. Además que, en caso no se consigan los objetivos, él mismo dejará el club más allá de lo que indique su contrato.

“Mi contrato es hasta donde Dios quiera, yo priorizo mi responsabilidad, no me guío de un contrato. La memoria es muy frágil en las cosas buenas y es muy fuerte en las malas. A mí no me pagan por lo que no he trabajado. No es que sea tonto, es mi forma de ser. Somos un equipo, todos somos importantes, cada uno desde su espacio”, precisó el ‘Diamante’.

No descartó a César ‘Chalaca’ Gonzales a futuro en el club por su conocido trabajo en menores. “¿Por qué no va a ser posible? Es una persona de experiencia y con una gran carrera. Al hincha le molesta y no lo entiendo", agregó. Finalmente, dejó un mensaje al hincha en este momento de incertidumbre desde la parte deportiva.

“Al hincha lo respetamos y valoramos mucho, aprovecho esta oportunidad para pedirle que ojalá nos acompañen, con altas y bajas que nos generan mucho malestar, pero hay que tener fortaleza. Hoy no estamos a la altura de Sporting Cristal. El 2027 ya está planificado, pero no quiere decir que esté ejecutado. Hay condicionantes, que son los resultados. Hay muchas cosas por mejorar y todos estamos en evaluación”, apuntó.

Roberto Mosquera lleva un saldo de tres victorias, un empate y tres derrotas en su nueva etapa en Sporting Cristal. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer 1-0 ante Sport Boys, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 6 de setiembre desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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