El responsable de la alegría bajopontina. Roberto Mosquera es uno de los principales artífices del gran momento que atraviesa Sporting Cristal: el año pasado logró el título nacional luego de vencer en la final a Universitario de Deportes. Y para esta temporada, las cosas van por buen camino: ya sumó tres triunfos consecutivos en el arranque de la Liga 1 (ante Binacional, Sport Boys y Alianza Universidad).

Esto no ha asado desapercibido para Julio César Uribe, exjugador de la Selección Peruana que ha enfrentado a la ‘Mosca’ en más de una ocasión, quien detalló que no le sorprende las buenas actuaciones que está acumulando el equipo dirigido por su amigo, basado en la calidad humana y profesional que este posee para sacar adelante a un equipo tan importante como lo es el de La Florida.

“Lo que sabe hoy lo ha sabido siempre. Por su calidad de persona siempre ha merecido alcanzar lo que ha alcanzado, si no lo hizo antes es porque no tuvo los jugadores para su propuesta de juego. El éxito no es de Roberto, sino de todos los con que conforman Sporting Cristal. Son jugadores bien dotados, con cabeza y buena conducta. Cuando tienes una institución seria, un plantel serio, todo tiene que fluir. Entonces lo de Sporting Cristal es lógico”, sostuvo en diálogo con RPP.

Sporting Cristal ha tenido un arranque más que bueno en la presente temporada de la Liga 1, certamen en el que ya acumula tres triunfos en la misma cantidad de presentaciones, demostrando un poderío ofensivo más que importante y una defensa sólida, la misma que ninguno de sus oponentes pudo batir a lo largo de los 90 minutos de duración de cada juego protagonizado por el elenco dirigido por el profesor Roberto Mosquera.

El DT de Sporting Cristal y el jugador que quiso en su plantel para 2021

Roberto Mosquera se mostró más que conforme con las actuaciones que viene completando Sporting Cristal en lo que va de la presente temporada, en la que han encadenado tres victorias en la misma cantidad de partidos. Además, confesó que existe un jugador con el que quiso contar para 2021, pero que las exigencias de la directiva en la parte económica evitaron que su deseo se cumpla.

“Nos hemos equivocado poco al armar el equipo. Me hubiese gustado que se quede Kevin Sandoval, pero a veces los temas de presupuesto son tiranos. Nosotros hemos llegado a un equipo que tenía problemas y los solucionamos. Nos adaptamos y le encontramos posibilidades a los jugadores. Yo escucho comentarios y críticas. Trato de defender una forma de jugar que me llevo a tres mundiales. No cambié de idea, no por testarudo, sino que nos gusta agradar y dar un buen espectáculo”, sostuvo en diálogo con Barrio Fútbol.

