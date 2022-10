No cabe duda que Sporting Cristal atraviesa un gran momento futbolístico en la presente temporada. Y es que el equipo celeste, actualmente dirigido por Roberto Mosquera, marcha como único líder del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1 -con 32 puntos- y son candidatos al título. No obstante, ello no hubiera sido posible sin el gran desempeño de sus jugadores a lo largo de la campaña. ¿Cómo les ha ido a los que sumaron más minutos? Aquí los detalles.

Omar Merlo ha sido uno de los pilares más importantes que ha tenido el conjunto celeste a lo largo del año, con un tal de 2,519′ en 29 partidos a la fecha, cifra que lo posiciona como el jugador con más minutos del club. Eso sí, aunque su posición sea la de defensor central, el argentino acumula tres goles en el presente año.

En el recuento le sigue Johan Madrid, que ha vuelto a retomar su posición en esta campaña, con un total de 2,417′ en 28 partidos hasta la fecha. A ello cabe agregar que el defensor peruano sumar tres asistencias, demostrando ser uno de los más destacados de los rimenses.

Irven Ávila también se encuentra en esta lista, con un total de 2,402′ en 32 duelos. El delantero de Sporting Cristal es sin lugar duda uno de los más determinantes en el equipo, puesto que, de momento, suma 10 goles y 10 asistencias en lo que va de la temporada.

En este recuento no podía faltar Horacio Calcaterra, quien ha sido crucial en cada cotejo que ha disputado la escuadra celeste. Hasta la fecha, suma 2,320 minutos en campo en 28 partidos, así como un gol y una sola asistencia, convirtiéndose en uno de los referentes del club y uno de los que aportó para la buena racha.

Finalmente, pero no menor importante, está Gianfranco Chávez, quien cierra este top 5 de jugadores con más minutos en Sporting Cristal. El defensor ha demostrado su calidad en la zaga central en los 25 partidos que disputó, llegando a tener un total de 2,158′, además de dos goles, en lo que va de la temporada.

Top 5 de jugadores con más minutos en Sporting Cristal

JUGADOR PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS Omar Merlo 29 2,519 3 0 Johan Madrid 28 2,417 0 3 Irven Ávila 32 2,402 10 10 Horacio Calcaterra 28 2,320 1 1 Gianfranco Chávez 25 2,158 2 0

