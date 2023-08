El héroe en un a tarde mágica. Hasta el minuto 50 del partido entre Atlético Grau y Sporting Cristal, era impensado que los celestes pudieran llevarse algo de su visita al estadio Municipal de Bernal, en Piura. Sin embargo, El nombre de Joao Grimaldo apareció para solucionar los problemas del combinado bajopontino, aportando -con un gol y una asistencia- en la agónica remontada que les permitió alcanzar el liderato del Torneo Clausura.

Sobre el minuto ocho de la etapa complementaria, el delantero del combinado de La Florida recibió un pase de Jostin Alarcón y ‘vacunó' la portería defendida por Raúl Fernández, iniciando -de esa manera- la recuperación del cuadro dirigido por el profesor Tiago Nunes.

Solo dos minutos después, Joao Grimaldo tomó el balón por la banda derecha y, tras superar a su adversario, sacó un centro atrás para que Washington Corozo decrete el momentáneo 2-2 de Sporting Cristal en el cotejo contra Atlético Grau, el mismo que sería revertido con el tanto de Nilson Loyola, sobre los minutos adicionales del complemento.

Tras el choque en el norte del país, el futbolista nacional no pudo ocultar su alegría, utilizando sus redes sociales para enviar un mensaje tras el complicado encuentro que los del Rímac pudieron sacar adelante. “Hasta el final”, fue la frase que el jugador utilizó para acompañar dicha publicación.

La agenda de Sporting Cristal

Luego del partido contra Atlético Grau, en el estadio Municipal de Bernal, Sporting Cristal tendrá que pasar rápido la página con la intención de comenzar la preparación con miras al encuentro que lo pondrá frente a frente con Deportivo Municipal, en el estadio Alberto Gallardo, el próximo domingo (3:30 p.m.) por la décima jornada del Torneo Clausura.

Es necesario mencionar que los rimenses pelean los primeros lugares del segundo certamen del año, junto a Universitario de Deportes y Melgar, por lo que una victoria será vital para no desprenderse de la lucha. Por este motivo, los de Tiago Nunes no se guardarán nada y saldrán con sus mejores elementos ante la ‘Franja’, que no atraviesa un buen momento en la presente temporada.





