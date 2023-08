Desde que arrancó la temporada, Nunes se encargó de formar una base medular y con el tiempo logró consolidarla. Sin contar lesiones o expulsiones, el brasileño suele rotar un par de jugadores de acuerdo al contexto de los partidos; los demás se mantienen fijos en el ‘11′. El hincha cervecero sabe de memoria cómo se para el equipo, salvo una que otra posición puntual. Desde la crisis, el puesto de lateral izquierdo pasó por Rafael Lutiger y Leonardo Díaz, hasta la incorporación de Nicolás Pasquini, quien llegó para ser titular.

El XI de Cristal antes de la crisis

Equipo base de Cristal antes de la crisis.

El resto de zonas no ha variado mucho en este tiempo; salvo los compañeros de ‘Yoshi’ en la volante, que por alguna u otra razón cambiaron de nombre. Estuvieron Jesús Pretell y Jesús Castillo; pero con la venta de este último a mitad de temporada, su puesto viene siendo para Jostin Alarcón o para Leandro Sosa; y como ancla Martín Távara por el ‘Pitbull’. Más allá de eso, el equipo ya se conoce y eso le da un plus en el campeonato.

“Cristal levantó el nivel individual y colectivo del equipo. Yotún fue ubicado en su mejor posición, de medio interior izquierdo. Y Nunes empezó a ubicar en su oncena a los de mejor rendimiento”, sostuvo Vicente Cisneros, periodista de GOLPERÚ, en diálogo con Depor sobre los cambios que han tenido los ‘cerveceros’ desde la crisis hasta la fecha. Por su parte, Denilson Barrenechea, periodista de ‘A Presión’, precisó que los celestes ahora son “más compenetrados, se les ha visto un cambio en la actitud y juego, cada jugador pelea todas las pelotas”.

El XI de Cristal actual

Equipo base de Cristal post la crisis.

Puntos altos del equipo

Una muralla atrás

Desde su primer partido con Cristal, Ignacio demostró todas las credenciales de un zaguero de jerarquía, fuerte en el juego aéreo y atento en la marca. No solo tiene presencia en su zona, también en arco rival. Por ello, el brasileño viene siendo uno de los mejores, sino el mejor, jugador del torneo local, y su nombre también ha destacado a nivel internacional, durante la participación rimense en la Copa Libertadores y Sudamericana.

“Defensivamente, tienen a una muralla inquebrantable e impasable como Ignacio, quien saca lo mejor de Gianfranco Chávez, su compañero de zaga”, destacó el periodista de GOLPERU. El reportero de ‘A Presión’ opinó lo mismo sobre ‘Nachito’, que es uno de los puntos altos de la temporada rimense.

Números de Ignacio en 2023 Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Sporting Cristal 34 3037′ 5 1

De la mano del ‘capi’

Aunque a inicio de año le costó encontrar su rendimiento y fue uno de los señalados por la supuesta ‘camita’ que derivó en la crisis del equipo, Yoshimar Yotún dejó atrás esos malos entredichos, conversó con Tiago Nunes y su liderazgo fue clave para el repunte celeste. Con su experiencia, ‘Yoshi’ se encarga de elaborar las jugadas de ataque y tener el manejo del balón. Además, pisa el área y tiene remate de lejos.

“En el mediocampo tienen a Yotún, quien muestra que su calidad sigue intacta”, dijo Cisneros sobre la presencia del capitán rimense. “El equipo usa muy bien los costados, los laterales se desdoblan y eso ayuda para los buenos cambios de frente de Yotún, Távara”, añadió Denilson Barrenechea.

Números de Yotún en 2023 Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Sporting Cristal 26 2108′ 4 3

Picó la ‘Víbora’

Si hay un jugador que ha sido tan desequilibrante este año en Cristal, ese es Joao Grimaldo. El habilidoso extremo ha sido importante en diferentes pasajes de la temporada, ya sea en el Apertura como en instancias decisivas de la Copa Libertadores. Su desequilibrio, velocidad y despliegue en el uno contra uno son características que han sido elogiadas por su técnico.

“Grimaldo tiene improvisación, genera problemas a los defensas rivales. Definitivamente, es el jugador más habilidoso en ese sector del campo”, concuerdan ambos periodistas sobre la importancia de la ‘Víbora’ en el esquema de Tiago Nunes.

Números de Grimaldo en 2023 Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Sporting Cristal 34 2271′ 5 5

Se pudo destapar

A pesar de que en un inicio el arco no se le abría, Brenner Marlos nunca se desesperó. Más allá de las críticas de los hinchas por la poca efectividad, el brasileño no perdió el foco y una vez que la pelota entró, las críticas se convirtieron en elogios. Si bien ahora está lesionado, el ‘9′ sigue siendo el más influyente del equipo (con 13 tantos y tres asistencias)

Números de Brenner en 2023 Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Sporting Cristal 34 2191′ 13 3

Puntos por mejorar en el equipo

Problemas con la pelota parada

Así como Cristal tiene grandes virtudes, también carece de otros aspectos que a lo largo de la temporada los ha sufrido y mucho. El juego aéreo sigue siendo el ‘talón de Aquiles’ de los ‘cerveceros’. De los 36 goles que ha sufrido el equipo en el presente curso, 15 han sido mediante la pelota parada, vale decir un 42% de los goles en contra fueron por esta vía.

“Cristal debe mejorar en el aspecto defensivo, si bien Ignacio tapa todas las carencias del equipo, no puede estar en todo ese sector del campo. Hace falta mayor seguridad para evitar goles en contra. Más aún en esta etapa del Clausura”, analizó Denilson Barrenechea.

Resultado Goles encajados por vía aérea Torneo Nacional 2-0 Sporting Cristal 2 Fase previa de la Copa Libertadores Deportivo Garcilaso 4-4 Sporting Cristal 4 Liga 1 Municipal 1-1 Sporting Cristal 1 Liga 1 Sporting Cristal 1-3 Fluminense 2 Fase de grupos de la Copa Libertadores River Plate 2-4 Sporting Cristal 1 Fase de grupos de Copa Libertadores UTC 1-1 Sporting Cristal 1 Liga 1 Sporting Cristal 4-2 Cienciano 1 Liga 1 Sporting Cristal 0-1 Emelec 1 Playoffs de la Copa Sudamericana Melgar 1-1 Sporting Cristal 1 Liga 1 Sporting Cristal 3-2 Mannucci 1 Liga 1

Puede pesar la juventud

A pesar de que no tienen un plantel tan corto (32 jugadores, según Transfermarkt), la edad media no pasa los 25 años (24.1 de promedio), lo que implica que Cristal tiene un equipo joven. Si bien la frescura siempre es buena en los jugadores, en momentos claves la falta de experiencia podría pesar en algunos chicos, de cara a la recta final del Clausura o una posible definición.

Del mismo modo, de los refuerzos que incorporó a mitad de año, salvo Nicolás Pasquini (32 años), el resto no pasa los 25 años. Franco Medina tiene 24; Percy Liza, 23; Diego Soto, 21 y Gonzalo Aguirre, 20. El tema de nombres y banca podría pesarle a los ‘cerveceros’ en caso las lesiones aumentan o persistan, ya que cuentan con suplentes jóvenes y aún falta mucho camino y rivales directos en el Clausura.

“Considero que Cristal necesitó reforzarse mejor. Medina vino como suplente, Pasquini es un buen lateral pero no llega a un pico alto de rendimiento a pesar de que cumple con la tarea. Tal vez necesitan un ‘6′ de jerarquía para no pasen apuros cuando Yotún no esté presente. De por sí tienen un equipo muy bueno, pero pudieron reforzarse mejor”, concluyó Barrenechea.





