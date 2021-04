En las tres primeras fechas de la Liga 1 (vencieron a Binacional, Sport Boys y Alianza Universidad), quedaron dos cosas claras: el título del año pasado no fue casualidad y los refuerzos de Sporting Cristal se vienen acoplando de la manera más rápida a la idea de juego de Roberto Mosquera. Con todo ese escenario, en tienda celeste sienten que el objetivo no solo es a nivel local, sino también en el plano internacional. Así lo dejó en claro Marcos Riquelme.

El delantero argentino habló de la idea que tienen con todo el grupo en el Rímac, de cara a la Copa Libertadores (el sorteo de grupos es el próximo viernes 9). “Se viene la Copa Libertadores. Esos partidos serán muy lindos jugarlos y nos hemos trazado como meta pasar a octavos de final, además de tratar de mantenernos en el campeonato”, manifestó en GOL PERU.

Con relación a su debut ante Alianza Universidad, estuvo desde el vamos, esto indicó el atacante: “El hecho de haber jugado mi primer partido con la camiseta de Sporting Cristal fue algo muy importante. Venía trabajando durante todo este tiempo. Obviamente fue un debut que en lo personal no fue del todo bueno, empecé de menos a más en el juego, se me vio un poco impreciso y no he leído muy bien las jugadas”.

Pese a la autocrítica, Marcos Riquelme dejó en claro que tendrá su mejor versión con el correr de las fechas. “Con los entrenamientos y los partidos tendré la confianza de poder seguir haciendo las cosas bien. Eso llevará a poder marcar goles que es para lo que está un delantero. Me quedo con la tranquilidad de sacarme la presión del debut, ahora no hay ninguna excusa, queda seguir trabajando para lo que viene”, apuntó.

La llegada del atacante celeste se dio en medio de la partida de Emanuel Herrera, quien dejó la valla alta: la ‘Maquinaría’ fue clave en el título del año pasado con 20 tantos y en el 2018 llegó a celebrar en 40 oportunidades. Riquelme se refirió a dicho caso y esto es lo que sostuvo...

“Estoy consciente de lo que hizo Emanuel Herrera para Sporting Cristal, pero no vengo a tratar de hacer lo que hizo, vengo a aportar lo que pude dar en otros equipos. En los últimos tres años, estoy muy parecido a lo que Emanuel Herrera hizo en los últimos años”, añadió el ‘9′ bajopontino.

