Sporting Cristal ha logrado escalar a la cima del campeonato, tras un arranque difícil. Detrás de este éxito está el trabajo de Roberto Mosquera, pero también algunas figuras dentro del campo que, pese a sus pocos meses junto al plantel, han sabido ponerse el equipo al hombro en busca de la gloria. Uno de ellos es Washington Corozo.

El atacante ecuatoriano llegó este 2020 con el objetivo de colocar al elenco rimense entre los primeros y lo consiguió. En 25 encuentro, 23 de ellos como titular, supo ganarse un lugar en el esquema del estratega peruano. Además, colocó siete anotaciones en dichos cotejos, siendo necesario en más de una ocasión de gol para su equipo.

En el último cotejo de los Sporting Cristal ante Ayacucho FC, por la primera semifinal, fue destacado como el mejor jugador del partido, no solo por su gol a los 27′, sino por ser determinante en los más de 96 minutos del choque. Su participación también fue señalada por el propio Mosquera.

Washington Corozo fue destacado como el mejor jugador de la primera semifinal. (Foto: Twitter)

“Es un buen jugador, muy humilde, buen jugador, me da gusto que le vaya bien. No es fácil salir de su país y triunfar, así como la de Távara y la de Castillo. Los chicos están mejorando. Hoy Madrid fue importante y me da gusto”, precisó el técnico al finalizar el duelo de esta tarde en el Monumental, para GOLPERU.

Corozo sabe que el trabajo en equipo es fundamental para sacar el marcador a favor, por lo que él consideró preciso el buen desempeño que han mostrado sus compañeros para tener esta victoria, tras perder la final de la Fase 2. “Estoy contento por el triunfo del equipo y por el trabajo que viene haciendo durante todo el año”, sostuvo.

Sporting Cristal volverá a medirse ante Ayacucho FC este sábado 12 de diciembre, nuevamente en el estadio Monumental de Ate, por el duelo de vuelta de la semifinal de la Liga 1. La hora prevista para este encuentro es a las 3:00 p.m. y podrá ser visto desde la señal de GOLPERU.

