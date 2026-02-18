El regreso de Sporting Cristal a Lima no fue uno más. Tras un intenso 2-2 ante 2 de Mayo por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, el plantel rimense arribó al país con sensaciones encontradas: orgullo por la reacción, pero también molestia por decisiones que marcaron el trámite del encuentro. En medio del cansancio del viaje y el análisis de lo ocurrido en Paraguay, uno de los que tomó la palabra fue Luis Iberico. El delantero, protagonista de una de las jugadas más discutidas del partido, decidió aclarar su versión de los hechos. Su expulsión generó debate y dejó al equipo rimense con diez hombres en un momento clave. Ya en el Aeropuerto Jorge Chávez, el atacante explicó cómo vivió esa acción y qué fue lo que le dijo al árbitro.

El futbolista de Sporting Cristal fue expulsado en el primer tiempo, en una decisión que cambió el panorama del compromiso ante 2 de Mayo. A partir de ese momento, los celestes tuvieron que reacomodarse para sostener el resultado en condición de visitante.

Iberico confesó que la roja lo tomó por sorpresa y que, desde su punto de vista, la jugada no ameritaba una sanción tan drástica. Según detalló, logró tocar primero el balón y luego intentó recoger la pierna para evitar un impacto mayor.

“Ha sido complicado para mí porque me expulsaron. No me pareció justo. Creo que no quiso revisarla, se cerró en que era roja”, manifestó el delantero para Ubaldo Villalobos en Inka Digital TV, dejando en claro su incomodidad por la determinación del árbitro de no acudir al VAR.

Más allá de la polémica, el atacante destacó la respuesta colectiva del equipo. Con un hombre menos durante gran parte del partido, Cristal logró sostener el ritmo y encontrar el empate, algo que, según Iberico, refleja el carácter del grupo.

Luis Iberico es expulsado en el Sporting Cristal vs. Dos de Mayo. (Captura ESPN)

“Estoy bastante orgulloso. El equipo mostró nivel, que es lo que estamos buscando. Con once jugadores estábamos siendo superiores”, añadió, resaltando que la expulsión obligó a modificar el plan inicial.

El empate dejó la serie abierta y todo se definirá en el partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao. Iberico reconoció que el rival demostró ser complicado, pero aseguró que el plantel está preparado para afrontar el reto en casa.

Sin embargo, antes de pensar en la revancha por la Copa Libertadores, el delantero señaló que el enfoque inmediato está en el duelo del fin de semana ante Universitario de Deportes. Para los rimenses, cambiar rápidamente el chip será clave en una semana que puede marcar el rumbo de la temporada.

