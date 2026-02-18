Universitario de Deportes inició el camino hacia el tetracampeonato con dos triunfos y un empate en los tres primeros partidos del Torneo Apertura, dejando en claro que será un rival durísimo para aquellos que busquen quitarle la corona de vigente tricampeón de la Liga 1. En ese sentido, este fin de semana se avecina un duelo clave que, si bien es muy pronto para asegurarlo, podría pesar demasiado en la recta final de la temporada.

Los cremas visitarán a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, esperando dar un golpe de autoridad en el predio de uno de los clubes llamados a arruinarle la fiesta de este 2026. Los rimenses, que el último martes empataron por 2-2 con 2 de Mayo por la Copa Libertadores, no se guardarán nada pese al desgaste físico por lo hecho en Paraguay.

En ese sentido, hace poco Depor pudo confirmar que Universitario tendrá tres regresos importantes para este encuentro, algo que favorecerá a la planificación deportiva de Javier Rabanal: Ánderson Santamaría, Edison Flores y José Rivera recibieron el lata médica y estarán a disposición del estratega español.

Ánderson Santamaría solo ha jugado un partido en el Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)

Santamaría se perdió el debut frente a ADT y, pese a que jugó contra Cusco FC, solo estuvo hasta la primera mitad ya que fue cambiado al entretiempo. Días después le diagnosticaron un desgarro en el aductor, por lo que tras cumplir con su proceso de recuperación siguiendo estrictas sesiones de rehabilitación, está recuperado y podría tener minutos frente a ‘SC’.

Del lado de Edison Flores, este solo solo estuvo durante los primeros 35′ del encuentro ante ADT, ya que tuvo que ser sustituido por Lisandro Alzugaray. Precisamente el exjugador de LDU lo reemplazó contra Cusco FC y Cienciano, pero el ‘Oreja’ ya dejó atrás su distensión muscular en el isquiotibial del muslo derecho y recibió el alta médica.

José Rivera también solo jugó en el 2-0 sobre ADT, ya que después le diagnosticaron un esguince en el hombro derecho y se perdió los siguientes dos compromisos. Sin embargo, actualmente se encuentra al 100% y está a disposición de Javier Rabanal para ser convocado para el cruce con los ‘cerveceros’.

Veremos si Rabanal decide aprovechar estos regresos para incluirlos como titulares, o quizá los guarde como piezas de recambio. Lo cierto es que Ánderson Santamaría y el ‘Orejas’ Flores tienen más posibilidades de ser inicialistas, lo que supondría las suplencias de Williams Riveros y Lisandro Alzugaray. Horas decisivas en tienda crema para que el comando técnico defina la oncena que se parará ante Sporting Cristal.

Edison Flores podría reaparecer como titular frente a Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Cienciano, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de febrero las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sporting Cristal?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR