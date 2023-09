Más allá del triunfo en Trujillo, el partido ante Vallejo era una síntoma de que Sporting Cristal no estaba mostrando su mejor versión, ya sea por un bajón en el rendimiento o por los nervios naturales de las últimas fechas del Clausura. Pese a ello, la jerarquía de sus jugadores sacó adelante el resultado. Sin embargo, ante UTC en el Nacional, la historia no fue la misma, o al menos la que el hincha esperaba. Ante el ‘Gavilán del Norte’, que pelea por no descender, los rimenses se llenaron de dudas, no fueron efectivos de cara al arco y dejaron escapar dos puntos que puede complicarles todo a dos fechas para el final del torneo.

Lejos de lo que muchos esperaban, los cajamarquinos salieron a buscar el partido, no se tiraron atrás y miraron siempre el arco de Renato Solis. Si bien el dominio rimense era claro, un error en salida de Martín Távara desencadenó el gol de UTC, en el arranque del segundo tiempo. Carlos Diez robó el balón, se hizo del espacio dentro del área y con su remate, que se terminó desviando en Rafael Lutiger, se enmudeció el Nacional. El reloj empezó a jugar en contra, Tiago Nunes movió la pizarra y del banco llegó el empate, con un cabezazo de Alejandro Hohberg. Hasta el final el resultado pudo cambiar con un disparo de Erick Canales que tapó el golero celeste. Un punto que resulta poco por el contexto. Claves del partido Faltó contundencia Las estadísticas marcarán que Cristal tuvo ocho remates al arco, pero solo convirtió un gol, una efectividad muy por debajo de lo que el equipo de Nunes suelte mostrar. Los rimenses pagaron caro su falta de contundencia con solo un punto. Brenner Marlos tuvo hasta dos oportunidades para abrir el marcador, pero no estuvo fino; y Patrick Zubczuck muy atento. Pero el brasileño no fue el único en fallar de cara al arco. Washington Corozo y Adrián Ugarriza también perdieron claras ocasiones. Lo mismo que Irven Ávila, quien tuvo en sus pies la posibilidad de marcar el 2-1 final, pero el arquero de UTC estuvo sobresaliente. La gran atajada de Zubczuk a Corozo en Sporting Cristal vs. UTC. (Video: Liga 1 Max) Se hizo extrañar No cabe duda que Ignacio es el mejor defensa del torneo peruano, lo demuestra cada vez que Cristal juega, y queda más que claro cuando no está. Si bien Rafael Lutiger tuvo la responsabilidad de suplirlo ante su suspensión, el central nacional no tiene las mismas características que ‘Nacho’. Luego del 1-0 en contra, la defensa rimense entró en dudas, empezaban a fallar los pases y la ausencia del brasileño se hizo extrañar. Lutiger no entró a las divididas como lo suele hacer Ignacio y tampoco presionó a los delanteros cajamarquinos como lo pudo haber hecho el central brasileño. No fue el mejor partido de ‘Rafa’, tal es así que cuando Tiago Nunes tuvo que apostar al todo por el todo, fue uno de los ‘sacrificados’ en el recambio de esquema. No está en su mejor momento Muchos esperaban que con el llamado a la Selección Peruana y posterior debut, el nivel de Joao Grimaldo ascendería mucho más por la motivación que representaba ser convocado a nivel mayores. Sin embargo, el rendimiento del ‘Picante’ no ha sido el mejor en las últimas fechas. El joven extremo ha sufrido un bajón natural de nivel en esta recta final de torneo. Ya había mostrado estos síntomas en el Mansiche y ante UTC tampoco pudo brillar como lo suele hacer. Tuvo un par de jugadas donde mostró su desequilibrio, pero no se atrevió a encarar. De cara al arco tampoco estuvo fino y falló un cabezazo claro cuando el partido estaba 1-0 a favor del ‘Gavilán del Norte’. Aparecieron el ‘Enano’ y Solís Cuando faltaban 10′ para el final, Tiago Nunes apostó el todo por el todo y metió a Ugarriza, Ávila y Hohberg, justamente este último le dio el gol del empate por medio de un cabezazo. Un tanto importante para el ‘Enano’, ya que no venía siendo considerado por el técnico y no marcaba desde inicios de julio. Eso sí, con todos los cambios, Cristal se fue lanzado al ataque en busca de la victoria, pero en los descuentos se pudo quedar con las manos vacías. En una jugada de ataque de UTC, Erick Canales recibió un balón con espacio dentro del área, conectó de primera, pero apareció Renato Solis para evitar su caída y lo que pudo haber sido una dura derrota. Alejandro Hohberg anotó el 1-1 de Sporting Cristal vs. UTC. (Video: Liga 1 Max) Dependen de sí mismos Cristal dejó escapar dos puntos a falta de dos fechas para el final del Clausura, lo que hace que Melgar sea ahora el nuevo líder, con un partido más que los rimenses. Los celestes se juegan dos finales en Cusco y en Lima, y dependen de sí mismos para llevarse el torneo y asegurar su presencia en la final. El ‘Dominó' aún le falta descansar una jornada y ahí puede ser clave para que el equipo de Nunes recupere la cima, ganando todo, no tendrá que ver lo que suceda con Alianza Lima o Universitario de Deportes.

