El resto ha tenido una temporada con altibajos, muchos siendo claves en el arranque del Apertura, pero en el camino las lesiones y bajones de rendimiento afectaron su desempeño y protagonismo, como los de Pablo Sabbag y Andrés Andrade, figuras en las primeras fechas del campeonato, pero que ahora son bajas. Lo mismo que Christian Cueva, principal fichaje. A pesar de que ‘Aladino’ gozó de la confianza en su momento de Guillermo Salas y ahora de Mauricio Larriera su nivel sigue siendo muy por debajo del que el hincha espera.

¿Cómo le van a los principales refuerzos?

Carlos Zambrano

El ‘Kaiser’ llegó con el objetivo de comandar la zaga blanquiazul y hasta el momento ha sido uno de los fichajes más regulares del elenco íntimo . Titular indiscutible, solo se ha perdido encuentros cuando fue llamado a la Selección Peruana durante la gira de amistosos y por alguna que otra lesión que lo marginó. En partidos determinantes, Zambrano ha mostrado su jerarquía y nivel internacional a lo largo de la temporada.

Números con Alianza Lima Partidos Minutos Goles Asistencias Carlos Zambrano 21 1694′ 2 -

Jesús Castillo

Castillo llegó como uno de los fichajes con menos luces proveniente de Cantolao, pero le bastó pocos partidos para ganarse a la hinchada y ser de los más regulares del equipo. El mediocampista nacional se ha consolidado en la mitad de la cancha al lado de Josepmir Ballón, siendo un jugador que rompe líneas, pisa el área y tiene gol. Junto a Zambrano, ha sido de los mejores fichajes por producción y rendimiento de esta temporada íntima.

Números con Alianza Lima Partidos Minutos Goles Asistencias Jesús Castillo 34 2212′ 2 3

Christian Cueva

‘Aladino’ volvió a Matute con esa sed de revancha y el hincha se ilusionó con ver a ese jugador que durante la ‘Era Gareca’ comandó a la Selección Peruana; sin embargo, hasta el momento, no ha mostrado esas credenciales. Cueva llegó falto de fútbol y fuera de forma física, le costó adaptarse y cuando en su momento ‘Chicho’ Salas le dio la confianza como titular, su nivel no fue el esperado. No solo eso, con el incidente extradeportivo que tuvo a mitad de año, se ganó más anticuerpos y, pese a que su préstamo se extendió hasta fin de año, sigue estando en deuda con la hinchada blanquiazul.

Números con Alianza Lima Partidos Minutos Goles Asistencias Christian Cueva 25 1314′ - 1

Santiago García

El central argentino aterrizó en Matute con un ‘CV’ importante por Europa; llegó para que sea el compañero que Zambrano necesitaba, y aunque c omenzó bien la temporada, las lesiones le pasaron factura y terminó perdiendo protagonismo. Su calidad no está en duda, pero las constantes lesiones le quitaron regularidad. Actualmente, está en proceso de recuperación y su lugar ha sido tomado por Yordi Vílchez, nombre importante durante la campaña del bicampeonato.

Números con Alianza Lima Partidos Minutos Goles Asistencias Santiago García 25 2107′ 1 -

Bryan Reyna

Fue uno de los fichajes más atractivos de Alianza Lima y en la primera mitad del año dio pruebas claras del porqué muchas lo consideraban como el mejor extremo por izquierda del campeonato. Reyna fue uno de los protagonistas de la obtención del Apertura, pero luego de su pase frustrado a Gremio a mitad de año, su nivel fue de más a menos. Perdió la titularidad, las lesiones lo aquejaron y actualmente está en proceso de recuperación.

Números con Alianza Lima Partidos Minutos Goles Asistencias Bryan Reyna 26 1782′ 4 2

Gabriel Costa

El extremo uruguayo nacionalizado peruano llegó a coste cero luego de su paso por Colo Colo de Chile; su nivel en el ‘Cacique’ era bueno y el hincha también esperaba que así lo fuera en Alianza Lima. Sin embargo, al igual que con Cueva, su nivel mostrado no ha sido el mejor hasta el momento. Comenzó de titular en la temporada, pero poco a poco Aldair Rodríguez le fue ganando la posición. Con Mauricio Larriera, ha vuelto a tener la confianza de estar en el ‘11′, pero continúa sin mostrar su mejor versión.

Números con Alianza Lima Partidos Minutos Goles Asistencias Gabriel Costa 26 1524′ 4 3

Andrés Andrade

El ‘Rifle’ fue otro de los protagonistas del Apertura, con goles claves y asistencias. Cuando Christian Cueva aún estaba adaptándose a Alianza Lima, Andrade fue el encargado de mover los hilos del elenco íntimo. Sin embargo, cuando estaba en un buen momento, una grave lesión de ligamentos cruzados a mitad de año lo terminó marginando del resto de la temporada. Ya sin el colombiano activo, ‘Aladino’ tomó esa posición de ‘10′.

Números con Alianza Lima Partidos Minutos Goles Asistencias Andrés Andrade 16 2 3 939′

Pablo Sabbag

El ‘Jeque’ fue otro de los refuerzos que comenzó de la mejor manera este año. Llegó para ser titular y sentar a Hernán Barcos y en el arranque del Apertura mostró su cuota goleadora marcando cada fecha y hasta dobletes, pero el rendimiento de Sabbag se fue diluyendo con el correr de las fechas y el ‘PIrata’ empezó a ganarle la posición. Por si fuera poco, las lesiones también lo aquejaron y actualmente se recupera de una última molestia.

Números con Alianza Lima Partidos Minutos Goles Asistencias Pablo Sabbag 24 1381′ 10 1

Otros refuerzos

Los otros dos fichajes íntimos han tenido un rol secundario, tanto Edison Chávez como Ítalo Espinoza no han sumado muchos minutos. El primero tuvo un par de partidos de titular tras las distintas lesiones de Peruzzi; mientras que el segundo llegó para ser tercer arquero por detrás Ángelo Campos y Franco Saravia. Una mención aparte es para Franco Zanelatto, que si bien no fue fichaje, regresó esta temporada a Alianza luego de su cesión en Sullana. El extremo ha sido una pieza de recambio durante la temporada y ahora con Larriera, y ante la baja de Reyna, ha tomado otro protagonismo en el equipo titular.

Números con Alianza Partidos Minutos Goles Asistencias Franco Zanelatto 25 1405′ 4 1 Edison Chávez 14 782′ - 2 Ítalo Espinoza 2 180′ - -









