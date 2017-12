Sporting Cristal: "Mañana tenemos la decisión final sobre el técnico"

Alfonso García Miró, gerente deportivo de Sporting Cristal , aseguró que este miércoles habrá una reunión de directorio para definir al entrenador que tomará el lugar de Pablo Zegarra, a quien no se le renovó contrato para 2018.

"Nos hemos tomado estos días para evaluar a los candidatos, mañana tenemos la decisión final. Tenemos opciones y ya el directorio se encargará de decidir", dijo García Miró a 'La Sobremesa' de Radio Ovación.

Agregó: "Lo que queremos del técnico de Sporting Cristal es que su propuesta sea similiar a lo que se ha buscado en los últimos tiempos, que es un fútbol ofensivo, que proponga y que sea una persona íntegra y que demuestre estar a la altura".

García Miró prefirió no dar pistas sobre las opciones que manejan: "Preferiría no hablar de nacionalidades, no descarto que haya extranjeros entre los candidatos y no descarto que haya peruanos. Mañana es el directorio al mediodía, después de eso esperamos hablar con el candidato elegido y llegar a un acuerdo".

Sobre los refuerzos de Sporting Cristal con miras a la temporada 2018, finalizó: "Van a ser muy pocas, la base es la de los años anteriores, con los chicos que han subido y los que vuelven de préstamos. Habrán dos o tres refuerzos. Lo más probable es que traigamos un delantero centro extranjero".

