Manuel Barreto no subestima a Pirata FC: "Estuvo a poco de obtener algo más contra Alianza Lima"

Sporting Cristal recibe a Pirata FC este domingo (1.30 p.m.) y tomará sus precauciones. El rival está complicado con el descenso y va a ir con todo en busca de puntos al Alberto Gallardo. Manuel Barreto sabe que esos rivales son los más complicados y peligrosos.

"Será un partido de máxima exigencia, estamos súper atentos. Para mí, el partido que viene es el más importante del año. Esperamos al mejor Pirata. Contra Alianza Lima estuvo allí de obtener algo más", manifestó el DT 'celeste' en conferencia de prensa en La Florida, recordando que los íntimos ganaron 3-2 a Pirata FC en la fecha 10 del Torneo Clausura.

El entrenador de Sporting Cristal también contó que recibió con un gran abrazo a Christofer Gonzales, quien se incorporó tras su paso por la Selección Peruana. "A 'Canchita' lo he abrazado y felicitado por el gol. Él no habla tanto pero tiene un liderazgo deportivo importante para nosotros y todos en el equipo lo quieren", declaró.

Manuel Barreto habló del retorno de Emanuel Herrera a las canchas: "Está cada vez mejor, no ha cumplido los seis meses que recomendó el cirujano, lo cumple a fin de mes. Su recuperación es positiva. La idea es ir incorporándolo paulatinamente hasta sentirlo bien físicamente. Dependerá de cómo responda su cuerpo. No se ha evaluado que más adelante juegue en reserva, pero no lo descarto".

El celeste aseveró que no está muy informado con los problemas entre la Federación Peruana de Fútbol y algunos clubes como Sporting Cristal, pero tomó postura. "Tengo claro que viendo la conferencia de ayer estoy de lado de ellos", concluyó.

