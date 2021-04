En las dos primeras fechas, una de las preguntas que más se repetían en las conferencias de Roberto Mosquera era cuándo iba a estar Marcos Riquelme dentro de su pizarra (se sumó sobre la recta final de la pretemporada). El DT, por su parte, respondía que iba encontrando una evolución en el ‘9′ argentino con el correr de las semanas. Quizá por ese detalle lo puso desde el vamos en el triunfo de Sporting Cristal sobre Alianza Universidad (3-0), por la fecha 3 de la Liga 1.

En aquel cotejo, el atacante jugó 78 minutos, registró dos remates, 11 pases y cinco duelos aéreos. Y si bien no se le dio la chance de anotar, sabe que ello se dará con el correr de las fechas, mientras más conozca a sus compañeros. “El tema del gol siempre es importante para un delantero, pero cuando no se marca toca ayudar al equipo. No quiero desesperarme ni volverme loco porque puede jugarme en contra”, dijo para las redes sociales del club celeste.

A su vez, continuó con el análisis sobre su desempeño contra el conjunto de Huánuco. “Me he sentido bastante bien. Quizá no fue el partido que uno deseaba, porque en cuanto a rendimiento se esperaba más de mí, pero me quedo con la tranquilidad de que el partido se ganó”, expresó.

Marcos Riquelme sostuvo que “de a pocos, con la confianza del ‘profe’ y que me dan mis compañeros, se puede revertir todo. En el primer tiempo se me notó bastante impreciso en cuanto a pases que eran fáciles, pero en el segundo tiempo, cuando abrimos el marcador, empecé a ganar más confianza y juego con la pelota”.

El presente envidiable de Sporting Cristal

Sporting Cristal ha tenido un arranque más que bueno en la presente temporada de la Liga 1, certamen en el que ya acumula tres triunfos en la misma cantidad de presentaciones, demostrando un poderío ofensivo más que importante y una defensa sólida, la misma que ninguno de sus oponentes pudo batir a lo largo de los 90 minutos de duración de cada juego.

Deportivo Binacional, Sport Boys y Alianza Universidad de Huánuco han sido los equipos que sufrieron de la buena racha del cuadro celeste, siendo únicamente los rosados quienes pudieron presentarle algo de pelea a los rimenses a lo largo del compromiso que tuvo a los de La Florida como ganadores por la mínima diferencia (1-0). En los otros dos cotejos, los bajopontinos no pasaron apuros, dejando en claro que esperan quedarse con el bicampeonato nacional.

